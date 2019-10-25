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TRUMP'LI İÇ ÇAMAŞIRI REKLAMI TARTIŞMA YARATTI!

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TRUMP'LI İÇ ÇAMAŞIRI REKLAMI TARTIŞMA YARATTI!
ABD'de bir spor giyim markası Donald Trump'ı 'susturma' temalı reklam kampanyası için ilginç görseller hazırladı. Billboardlarda yayınlanan görsellere Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'dan tepki geldi

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Marka yeni üretilen iç çamaşırlarının tanıtımı için ABD Başkanı Donald Trump’lı görseller kullandı.

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Görsellerde Trump, Beyaz Saray’ın önünde elleri kolları bağlanarak yere devrilmiş halde görülüyor.

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Bir başka görselde modeller Trump’ın ağzını bantlıyor.

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Reklam kampanyasında en dikkat çeken görsellerden biri de Trump’ın tuvalette otururken elinden telefonunun alınmasını canlandıran fotoğraf oldu.

Dhvani, Twitter açıklamasında reklamı “metaforik” (mecazi) olarak nitelendirerek, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Dhvani’nin CEO’su ve kurucusu Avi Brown, The Washington Post’a verdiği röportajda, “Niyetimiz, markamızı, ülkemizin geriye doğru gidişine karşı ilerici bir değişime dayandırmaktır” şeklinde konuştu.

Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. Twitter üzerinden, billboard’lardaki reklamlar için medyayı tepki göstermeye çağırdı.

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