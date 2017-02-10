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Trump'ın tweetleri tedirgin ediyor

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Trump'ın tweetleri tedirgin ediyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımları hem şirketleri, hem ülkeleri tedirgin ediyor. Trump’ın spesifik şirket ve ülkelere yönelik paylaşımları, hisse senetleri ve döviz kurlarında ciddi dalgalanmalara yol açabiliyor.

ABD  Başkanı Donald Trump'ın hem  şirketleri, hem ülkeleri tedirgin eden sosyal medya paylaşımları tartışmaları da  beraberinde getiriyor.  Başkanlık koltuğuna yaklaşık 3 hafta önce oturan Trump, tüm  eleştirilere rağmen kişisel Twitter hesabını kullanmaya devam ediyor.


Dünyanın en önemli liderlerinden birinin, birçok konu hakkındaki görüş  ve politik kararlarını, kamuoyuyla sosyal medya üzerinden paylaşması, daha önce  hiç yaşanmadığı için ilginç bir durum yaratıyor. Bazı tweetleri günler süren tartışmalara neden olan Trump’ın özellikle  ekonomi alanındaki mesajları önemli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle spesifik  şirketlere yönelik eleştiri ve uyarı paylaşımları, hisse senetlerinde milyarlarca  dolarlık dalgalanmalara yol açabiliyor.

"IVANKA'YA BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILDI"

Örneğin; Trump'ın F-35 programının maliyetine yönelik bir paylaşımı,  Amerikan savunma devi Lockheed Martin'in piyasa değerinden 4 milyar dolar  silinmesine neden olmuştu. General Motors, Boeing ve Toyota hisseleri de Donald  Trump'ın tweetlerinden payına düşeni aldı. Trump'ın Meksika ve Çin'e ilişkin paylaşımları ise yuan ve pezoda  kayıplara yol açarken, siyasi gerilim diğer kurları da etkiledi.

Son olarak, kızı Ivanka Trump’ın kreasyonlarını satmayı durduran  Nordstrom firmasını hedef alan Trump, çarşamba günü kişisel Twitter hesabından,  " Kızım Ivanka'ya Nordstrom tarafından büyük haksızlık yapıldı" paylaşımında  bulundu. Trump'ın bu Tweeti, ABD Başkanlığına ait kurumsal Twitter hesabı  "@POTUS" tarafından da yeniden paylaşıldı. 

Donald Trump'ın kızının ürünlerini satmayı bırakan firmayı, Twitter  üzerinden suçlaması, çıkar ilişkisi eleştirilerini yeniden gündeme getirdi. ABD  Başkanının görevini kendi veya ailesinin çıkarları için kullanamayacağı  vurgulanan eleştirilerde, Trump'ın tweetinin bu kuralı ihlal ettiği savunuldu.

PİYASALARDA 'BAŞKANIN TWEETİ RİSKİ' DÖNEMİ

Trump'ın görevine resmi olarak başlamasına rağmen sosyal medyadaki  ihtilaflı paylaşımlarına devam etmesinin, yeni yönetimin politikaları  doğrultusunda hareket etmek istemeyen şirketleri ve birçok ülkeyi ciddi derecede  huzursuz ettiği belirtiliyor. Bazı ekonomistler ise Donald Trump'ın ekonomiyi ilgilendiren  mesajlarını Twitter üzerinden vermesinin piyasalar için yeni bir risk oluşturduğu  görüşünde.

Örneğin; BMO Bank'ın Baş Yatırım Uzmanı Jack Ablin, yatırımcıların  artık Trump'ın Twitter hesabını yakından takip etmek zorunda kaldıklarına dikkati  çekerek, “Bu yeni bir risk, adını Başkanın tweet riski koyabiliriz. En büyük  riske küresel arz ağına ve düşük vergi oranına sahip dev şirketler maruz kalacak  gibi gözüküyor. Artık herkes Twitter ekranlarını, Bloomberg terminalinin hemen  yayında tutmak zorunda kalacak” yorumunda bulundu.

Bununla birlikte, Trump'a yakın kişilerin atılacak tweetleri önceden  bilmeleri halinde ticari kazanç sağlayabileceği şüpheleri de sık sık gündeme  geliyor.

"TRUMP'A YARAR SAĞLIYOR"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Peterson Uluslararası Ekonomi  Enstitüsü Uzmanı Gary Hufbauer, Trump’ın  şirketleri Twitter üzerinden  yönlendirmeya çalışmasının hiç görülmeyen bir şey olduğu söyledi. Daha önce ABD Hazine Müsteşarı olarak görev yapan Hufbauer  hiçbir  şirketin Twitter'dan eleştirilmek istemediğini, özellikle halka açık firmaların  bundan ciddi endişe duyduklarını dile getirdi. “Trump'ın tweetlerini siyasi  tiyatro olarak görüyorum.” diyen Hufbauer, başkanın bu tiyatrodan iki nedenle  yarar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

“ABD’de insanlar dev şirketlere düşmanca bakıyor; sokaktaki Amerikalı  şirketlere kızgın. Bu nedenle, büyük bir firmanın Başkanları tarafından  azarlanmasına seviniyorlar. Ayrıca, Trump’ın mesajlarını istihdamı geri  getirerek, seçim vaadini gerçekleştirdiği algısını yaratıyor. Özellikle orta  batıdaki sanayi eyaletlerindeki seçmenler bunu memnuniyetle karşılıyor.”

"EKONOMİK AÇIDAN KÖTÜYLE FECİ ARASINDA"

Hufbauer, Trump’ın sosyal medya paylaşımlarının kendisine getirdiği  siyasi kazançlarına rağmen ülke ekonomisine zarar verebileceğini vurgularken,  “Trump’ın ekonomiye, Twitter’dan yön vermeye çalışması kötüyle, feci arasında bir  yerde” yorumunu yaptı. 

Şirketleri kamuoyu baskısıyla tehdit ederek, uzun vadeli ve anlamlı  istihdam olanakları yaratmayacağını ifade eden Hufbauer, “ABD ekonomisi son  dönemde yılda 2,5 milyonun üzerinde kişiye iş imkanı sağlıyor. Trump’ın  şirketleri tehditle 5 bin, 10 bin istihdam yaratması gerçekte işe yaramaz. Her  hafta bir şirketi azarlasa bile yetmez. İstihdamın böyle yaratılmayacağını tüm  ekonomistler on yıllardır biliyor.” diye konuştu.

 "DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN ÇOK TALİHSİZ OLUR"

Gary Hufbauer, bununla birlikte, diğer ülke liderlerinin Trump’ın  sosyal medya stratejisini izlemesinin ise “feci” sonuçları beraberinde  getirebileceğini savunarak, sözlerini, “Eğer diğer liderler, bunun siyaset  açısından Trump’ın işine yaradığını görürse, aynı yolu izleyebilirler. Sonuçta  ortaya şirket karşıtı, yabancı yatırım karşıtı, ticaret karşıtı bir durum ortaya  çıkabilir. Bu dünya ekonomisi için çok talihsiz olur.” öngörüsüyle tamamladı.

TRUMP'IN EKONOMİYE VE ŞİRKETLERE YÖNELİK TWEETLERİ

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ekonomiye  yönelik attığı ilk tweetler 4 Aralık 2016 tarihli. İlk paylaşımında, yurtdışında  faaliyet gösteren ABD'li şirketleri hedef alan Trump, şunları kaydetmişti:

"ABD vergileri ve regülasyonları önemli ölçüde azaltacak ama ülkemizi  başka bir ülke için terkedenler, işçilerini çıkaranlar, başka bir ülkede yeni bir  fabrika kuranlar ve sonra ürünlerini hiçbir ceza yada sonuç olmadan ABD'ye geri  satanlar HATALI! Kısa sürede bu şirketler için yüzde 35 sınır vergisi gelecek. Bu  vergi ülkeyi terketmeyi finansal olarak güçleştirecek ve bu şirketler 50  eyaletten birine vergi ya da tarife ödemeden geçebilir. Lütfen çok pahalı bir  yanlış yapmadan önce bu uyarıyı dikkate alın. ABD ticaret için açık."

Trump'ın ikinci tweeti ise Çin'e yönelikti:"Çin para birimini devalüe  etmenin (bizim şirkelerimizin rekabet etmesini zorlaştıran), ülkelerine giden  ürünlerimize yüksek vergi uygulamanın (ABD onlara vergi uygulamıyor) veya Güney  Çin Denizi'nin ortasında dev bir askeri kompleks inşa etmenin uygun olup  olmadığını bize sordu mu? Hiç sanmıyorum!"

4 MİLYAR DOLARLIK ZARARA YOL AÇMIŞTI

Daha sonra 6 Aralık'ta Amerikan havacılık şirketi Boeing'in gelecek  başkanlar için ürettiği Air Force One 747'nin maliyetinin 4 milyar doları  aşacağını iddia eden Trump, Twitter hesabından "Siparişi iptal edin." çağrısında  bulunmuştu. Trump'ın bu paylaşımı Boeing'in hisse senetlerinin yüzde 5'e yakın  değer kaybetmesiyle 4 milyar dolarlık zarara yol açmıştı.

Aynı gün yaptığı ikinci ekonomi içerikli paylaşımında Japon  SoftBank‘ın ülkesine 50 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Trump'ın ekonomiyi ilgilendiren 12 Aralık tarihli paylaşımında,  Lockheed Martin'in F-35 savaş uçağı programının maliyetini eleştirdi. Şirketin  New York Borsasında işlem gören hisseleri, Trump'ın eleştirilerinin ardından  yüzde 5'in üstünde değer kaybetti.

Yeni başkan 16 Aralık’ta ise “Benim yönetimim iki basit kuralı  izleyecek. Amerikalı işçi çalıştır, Amerikan malı al” mesajıyla ekonomi  politikasına dair önemli bir sinyal verdi.

Donald Trump, 22 Aralık’ta attığı bir diğer tweetle, ülkesinin nükleer  silah kapasitesinin artırılması gerektiğini savundu. Trump, paylaşımında "Dünya,  nükleer silahlar konusunda kendine gelene kadar ABD nükleer kapasitesini  genişletmeli ve güçlendirmeli." ifadesini kullandı.

"BEN KAZANMADAN ÖNCE DÜNYA KARANLIKTI, HİÇ UMUT YOKTU"

Aynı gün savaş uçaklarının maliyetini düşürmek için Amerikan savunma  devleri Lockheed Martin ve Boeing'i karşı karşıya getiren Trump, "Lockheed  Martin'in F-35 uçağının büyük maliyet ve bütçe aşımı göz önüne alındığında,  Boeing'den F-18 Super Hornet uçağı için mukayese edilebilir bir fiyatlandırma  yapmasını istedim." açıklamasını yaptı. Trump'ın açıklamasının ardından Lockheed  Martin'in hisse başına değeri yüzde 2 düştü, Boeing'in hisseleri yüzde 1'e yakın  artış kaydetti. 

Trump, 26 Aralık’ta ise hisse senedi piyasalarındaki yükselişi başkan  seçilmesine bağlayarak, “Ben kazanmadan önce dünya karanlıktı, hiç umut yoktu.  Şimdi borsa neredeyse yüzde 10 yükseldi ve Noel harcamaları 1 trilyon doları  aştı.” paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı, 28 Aralık tarihli paylaşımında “ABD Tüketici Güven  Endeksi aralıkta yaklaşık 4 puan artarak 113,7’ye yani 15  yılı aşkın sürenin en  yüksek seviyesine çıktı.Teşekkürler Donald.” ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk ekonomi içerikli mesajı ise 2 Ocak’ta geldi. Trump,  paylaşımında Çin’i hedef alarak, “Çin, tamamen tek taraflı ticaretle, ABD’den  muazzam seviyede para ve refahı çalıyor ama Kuzey Kore’yle mücadelemize yardım  etmiyor.” yorumunu yaptı.

"ABD’DE FABRİKANI KUR VEYA..."

Trump, aynı gün attığı diğer tweette ise General Motors’u, “Ya ABD’de  üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadeleriyle uyardı. Amerikalı bir  başka otomobil üreticisi Ford ise Trump’ın 4 Ocak tarihli paylaşımında eleştiri  yerine teşekkür aldı. Trump, “Ford’a Meksika’daki yeni fabrika planından  vazgeçtiği ve ABD’de 700 yeni iş imkanı yaratacağı için teşekkürler. Bu sadece  başlangıç, çok daha fazlası gelecek” paylaşımında bulundu. 

Buna karşın, 5 Ocak’ta Toyota’ya çıkışan Trump, Japon otomotiv devine  de "ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde" uyarısında bulundu. 9  Ocak’ta ise Fiat Chrysler’ın yatırım planlarını gündeme taşıyan Trump, Twitter  sayfasına, "En sonunda gerçekleşiyor. Fiat Chrysler, Michigan ve Ohio  fabrikalarına 1 milyar dolar yatırım ve 2 bin kişilik istihdam planını açıkladı”  yazdı.

Trump, ayrıca, 17 Ocak’ta Walmart ve General Motors’a yaptıkları  yatırım açıklamaları üzerine Twitter’dan teşekkür etti. İki şirketin hisseleri,  teşekkür tweetinin ardından değer kazandı. 

Başkanlık görevini devraldığı 20 Ocak’ı da boş geçmeyen Trump,  “İstihdamı geri getireceğiz. Sınırlarımızı geri getireceğiz. Zenginliğimizi geri  getireceğiz ve hayallerimizi geri getireceğiz.” tweetini attı. 

"MEKSİKA, ABD’Yİ YETERİ KADAR SUİSTİMAL ETTİ"

Trump, 26 Ocak’ta Meksika’yı tedirgin eden paylaşımında ise “ABD’nin  Meksika ile 60 milyar dolarlık ticaret açığı var. NAFTA başından bu yana  kaybedilen çok sayıda istihdam ve şirketle tek taraflı bir anlaşmaydı. Eğer  Meksika çok ihtiyaç duyulan duvarı ödemeye razı değilse, yaklaşan toplantıyı  iptal etmemiz daha iyi olur” ifadelerini kullandı. Bir gün sonra yine Meksika’ya  yüklenen Trump, “Meksika, ABD’yi yeteri kadar suistimal etti. Büyük ticaret açığı  ve sınırdaki zayıf destek değişmeli. Şimdi!” paylaşımında bulundu.  

Trump, 3 Şubat tarihli paylaşımında ise vergi ve sağlık reformlarının  hazırlandığını kamuoyuna duyurdu.   Son günlerde 7 Müslüman ülkeye getirdiği vize yasağıyla ilgili  gelişmelerle meşgul olan ABD Başkanı Trump’ın ekonomiyi ilgilendiren kategoride  yer alan son tweeti, 8 Şubat’ta geldi. Trump, bu paylaşımında, Kızı Ivanka  Trump’ın kreasyonlarını satmayı durduran Nordstrom firmasını “haksızlık yapmakla”  suçladı. 

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