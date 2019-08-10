TRUMP'IN TACİZCİ ARKADAŞI, ÖLÜ BULUNDU!

ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın hücresinde ölü halde bulunduğu bildirildi.

Hürriyet com.tr'nin adresine göre; 66 yaşındaki Epstein, 2008’de suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Ajanslara düşen son dakika haberine göre, cinsel taciz suçundan tutuklanan ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in cezaevinde intihar ettiği açıklandı.