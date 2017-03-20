Geçen hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında yaşanan tokalaşma krizine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Trump'ın soruyu duyduğunu sanmıyorum" dedi.

Merkel'in geçen haftaki Washigton ziyareti bitti ancak yankıları sürüyor. Ziyaretten geriye kalan en önemli detay ise Merkel ile Trump arasında yaşanan 'tokalaşma' kriziydi.

Trump Merkel'in elini ilk karşılamada sıksa da iki liderin görüşme sonrası Beyaz Saray'da katıldığı fotoğraf çekimi sırasında gazeteciler iki liderden tokalaşmalarını istedi. Ancak Trump, Merkel'in 'Tokalaşmak ister misiniz?' şeklindeki sorusuna kayıtsız kaldı.

Trump kameralara bakmayı sürdürdü. Dünyada yankı bulan bu görüntü Almanya'da da büyük tepki çekti.