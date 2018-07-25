Trump'ın seks kayıtları ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir başını ağrıtan cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels hakkında sözlerinin bulunduğu ses kayıtları ifşa oldu. CNN bu kayıtları manşetten verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsel içerikli film yıldızı ve Playboy modeli Stormy Daniels ile ilişkisi olduğu ve para ödediği iddia edilmişti. İddianın sahibi Stormy Daniels'in ta kendisiydi. Konu hakkında bir bomba gelişme yaşandı. Donald Trump'ın ses kayıtları ortaya çıktı.

Porno yıldızı Stormy Daniels'la başı dertten kurtulmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu kez bir başka Playboy modeline ödeme yapmasıyla ilgili ses kayıtları ortaya çıktı. Bugün CNN International’ın televizyon kanalında yayımlanan ses kaydı, dünyaca ünlü Amerikan TV kanalının internet sitesinde de manşetten verildi.

Ses kayıtlarına göre; Trump, Cohen’le “Karen McDougal’ın hikâyesi”ni nasıl satın alabileceklerini konuşuyor. American Media’nın başındaki David Pecker’e yeni kurulacak bir şirket üzerinden para aktarılması gerektiğini söyleyen Cohen’e Trump’ın ne yanıt verdiği ise tam olarak anlaşılamıyor. Ancak Trump’ın “Ne finansmanı? Nakit mi?” dediği ve Cohen’in “Hayır, hayır, hayır!” diye cevap verdiği, bozulan ses kaydından duyulabiliyor.

Daha sonra ses kaydı tamamen anlaşılmaz hale geliyor. 2016 yılının Ağustos ayında American Media, Trump’la 10 ay boyunca ilişki yaşadığını iddia eden McDougal’ın hikâyesini 150 bin dolar karşılığında satın almış, ancak yayımlamamıştı.

Model Karen McDougal'a verilecek paranın konuşulduğu görüşmenin Trump'ın eski avukatı Michael Cohen tarafından gizlice kaydedildiğinin haftasonunda New York Times tarafından açıklanmasıyla, ABD lideri bir Twitter mesajı paylaşmıştı. "İyi haber, sizin sevgili başkanınız yanlış bir şey yapmadı" diyen Trump, avukatının kayıtlarının yasa dışı olabileceğini ve FBI'ın Cohen'in ofisine yaptığı baskının anlaşılmaz olduğunu savunmuştu.

​Söz konusu ödemenin tarihi, 2016 yılının Kasım ayındaki seçimlerin iki ay öncesine rastlıyor. Bant kaydı ise Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) bu yılın başlarında Cohen'in ofisine yaptığı baskında ele geçirildi.

Trump'ın eski avukatı Cohen hakkında ise halihazırda vergi yolsuzluğu ve seçim yasalarını ihlal suçlamasıyla soruşturma yürütülmekte. Trump'ın avukatı eski New York belediye başkanı Rudy Giuliani, bant kaydının gerçekten var olduğunu CNN yayımlamadan önce doğruladı.

Ancak Giuliani, McDougal'a herhangi bir şekilde nakit para gönderilmediğini ve Trump'ın suç işlemediğini savundu. ABD'de nakit para transferi, yasadışılığın en önemli göstergelerinden biri olarak görülüyor.

Trump'ın avukatları daha önce Başkan'ın McDougal'la ilişkisini yalanlamışlardı. Başkanlık seçimi kampanyasının son aylarında McDougal'ın hikayesini National Enquirer'a 150 bin dolara sattığı ancak gazetenin sonradan bunu yayımlamaktan vazgeçtiği iddia ediliyor.

Giuliani'ye göre de, gizlice kaydedilen görüşmede Trump ve Cohen, Enquirer'dan haberin yayın haklarının satın alınmasını tartıştı. Giuliani, "Michael'in sözünü ettiği ödeme yapılmadı. Ama önemli olan Başkan'ın ödeme yapılacakca bunun kayıtlara geçmesi için kuralına göre çekle yapılması gerektiğini söylemesi" dedi.