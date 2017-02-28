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Trump'ın karşısında böyle oturdu, sosyal medyanın diline düştü

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Trump'ın karşısında böyle oturdu, sosyal medyanın diline düştü
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanlarından 50 yaşındaki Kellyanne Conway'ın toplantı esnasında koltukta oturma şekli tartışma konusu oldu...

Beyaz Saray'da gerçekleşen bir toplantı sırasında ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Kellyanne Conway'in koltuğun üzerine oturuş şekli dikkatleri üzerine çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Kellyanne Conway'in (50) bir toplantı sırasında ayaklarını bacaklarının altına alarak oturması sosyal medyanın diline düştü.

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BASINDAN YOĞUN İLGİ

Sadece siyahilerin gittiği tarihi üniversitelerin liderlerini ağırlayan Trump'a bu toplantıda danışmanı Conway eşlik etti. Koltukta oturan Conway'in rahat tavırları basının bir anda ilgisini çekti.

Koltukta oturan Conway'in rahat tavırları basının bir anda ilgisini çekti.

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AYAKKABILARIYLA KOLTUĞA ÇIKTI

Trump ve ziyaretçilerinin fotoğrafını çekmek isteyen Conway ayakkabılarıyla Oval Ofis'in koltuklarının üzerine çıktı.

Sosyal medyada çok konuşulan bu anlar kimi kullanıcılar tarafından 'ciddiyetsiz' bulundu.

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