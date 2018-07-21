Trump’ın eski danışmanı: Dünyanın en tehlikeli adamı Erdoğan

'Trump'a seçimi kazandıran adam' olarak tanınan ve Beyaz Saray'da 8 ay en üst strateji danışmanlığı yapmış olan Steve Bannon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı için dünyanın en tehlikesi adamı olarak nitelendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Eski bir Goldman Sachs bankeri de olan Bannon, çarşamba günü 'CNBC Kurumsal Yatırımcı Alfa Konferansı'nda katıldığı sohbette Trump'ın dış ve ticaret politikalarını savunurken söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geldi.

CNBC muhabiri Michelle Caruso-Cabrera'nın Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den hoşlanan bir görüntü çizdiğini söylemesi üzerine Bannon, Trump'ın kendi ülkelerini başka her şeyin önüne koyan, güçlü kişiliklere sahip liderlerin çekimine kapıldığını belirtti.

'Erdoğan bana göre dünyanın en tehlikeli adamı'

ABD Başkanı'nın eski başstratejisti şöyle konuştu:

''Sanırım güçlü kişilikleri beğeniyor. (Çin Devlet Başkanı) Şi'yi beğeniyor… Erdoğan'ı beğeniyor… Ki Erdoğan bana göre dünyanın en tehlikeli adamı…. Ve Putin'i de beğeniyor. Çünkü güçlü liderleri beğeniyor. Önceliği kendi ülkelerine veren, bu yolda devam eden, milliyetçi, başkalarının ne dediğini umursamayan liderleri…''