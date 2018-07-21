  • BIST 94.082
  • Altın 189,916
  • Dolar 4,7932
  • Euro 5,6125
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı

Trump’ın eski danışmanı: Dünyanın en tehlikeli adamı Erdoğan

»
Trump’ın eski danışmanı: Dünyanın en tehlikeli adamı Erdoğan
'Trump'a seçimi kazandıran adam' olarak tanınan ve Beyaz Saray'da 8 ay en üst strateji danışmanlığı yapmış olan Steve Bannon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı için dünyanın en tehlikesi adamı olarak nitelendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Eski bir Goldman Sachs bankeri de olan Bannon, çarşamba günü 'CNBC Kurumsal Yatırımcı Alfa Konferansı'nda katıldığı sohbette Trump'ın dış ve ticaret politikalarını savunurken söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geldi.

CNBC muhabiri Michelle Caruso-Cabrera'nın Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den hoşlanan bir görüntü çizdiğini söylemesi üzerine Bannon, Trump'ın kendi ülkelerini başka her şeyin önüne koyan, güçlü kişiliklere sahip liderlerin çekimine kapıldığını belirtti.

'Erdoğan bana göre dünyanın en tehlikeli adamı'
ABD Başkanı'nın eski başstratejisti şöyle konuştu:

''Sanırım güçlü kişilikleri beğeniyor. (Çin Devlet Başkanı) Şi'yi beğeniyor… Erdoğan'ı beğeniyor… Ki Erdoğan bana göre dünyanın en tehlikeli adamı…. Ve Putin'i de beğeniyor. Çünkü güçlü liderleri beğeniyor. Önceliği kendi ülkelerine veren, bu yolda devam eden, milliyetçi, başkalarının ne dediğini umursamayan liderleri…''

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aleksis Çipras'tan Erdoğan açıklaması13 Temmuz 2018 Cuma 15:58
  • Trump ile ilişkisini itiraf eden porno yıldızı gözaltına alındı12 Temmuz 2018 Perşembe 16:19
  • Almanya'da NSU davasında karar açıklandı11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:28
  • Hindistan'da şişman polisler işten atılacak11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:24
  • Los Angeles'ta büyük yangın11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:19
  • İngilizler Trump'a protesto düzenleyecek11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:17
  • Mars'a ayak basan ilk insan olacak10 Temmuz 2018 Salı 17:47
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson istifa etti09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:30
  • Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:24
  • Menbiç'te patlama!05 Temmuz 2018 Perşembe 13:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim