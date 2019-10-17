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TRUMP’IN ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUP ALAY KONUSU OLDU!

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TRUMP’IN ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUP ALAY KONUSU OLDU!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı 9 Ekim tarihli mektup ABD'de alay konusu oldu.

Amerikan yayın kuruluşu CNN sunucularından Don Lemon, Trump’ın gönderdiği mektubun ekrana yansıyan şu kısmını okuyor:

“Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Budala olmayın. Sizi daha sonra arayacağım.”

Ekrandaki mektup çekilip Lemon tekrar izleyici karşısına geldiğinde ise kendini gülmekten alamıyor.

Lemon, mektuptaki “Seni sonra arayacağım” mesajıyla dalga geçerek bir yandan gülerken, “Orada ciddi bir durum yaşanıyor” diyor.

Lemon, Suriye’de yaşanan kritik gelişmeler karşısında Trump’ın “Seni sonra arayacağım” ifadesiyle alay ediyor.

CNN’in Washington muhabiri Jake Tapper da “mektubu sahte sandığını fakat gerçek olduğunu” söyledi.

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