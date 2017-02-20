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Trump'ın Büyükelçi adayından Türkiye'ye müjde!

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Trump'ın Büyükelçi adayından Türkiye'ye müjde!
Trump'ın AB Büyükelçisi adayı Malloch; "Gülen'in iade edilebileceğini düşünüyorum" dedi.

ABD'nin yeni Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olması beklenen Profesör Ted Malloch NTV'de gündeme dair soruları cevapladı.

Malloch, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin,  "Bana çok önemli gelen bir nokta var. Yazın yaşanan olaylar, darbe girişimi bunlarla ilgili tüm bilgilere sahibiz. ABD sürecin sonunda iadeyi niçin yapmasın ki. Obama yönetiminde gerekli adımlar atılmamıştı. Bu örgütün Clinton Vakfı ile bağı olduğu suçlamaları yapılmıştı. Ancak Trump yönetiminde Fethullah Gülen iade edilebilir diye düşünüyorum. Bence Türk Hükümeti'nin yaptığı bu talep Trump yönetimine de tekrarlanmalı"." ifadelerini kullandı.

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