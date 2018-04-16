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Trump'ın AB ile Nükleer Dansı!

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Trump'ın AB ile Nükleer Dansı!
Almanya, Fransa ve İngiltere ile Trump arasında ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi için görüşmeler devam ediyor.

Trump'ı ikna etmek için AB'nin İranlı yeni şirket ve kişilere  yaptırımlar uygulama planı nedeniyle Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde birlik içinde aykırı sesler yükseliyor. 

Avrupa'nın üç büyük ekonomisinin, bazı  AB üyesi ülkeleri İran'a yeni yaptırımlar uygulanması konusunda ikna etmekte şu  ana kadar başarısız olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile  yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin önüne geçme planı, Avrupa Birliği (AB) içerisinde çatlağa yol açtı. 

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın revize edilmesi için  İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD arasında görüşmeler sürüyor.

Trump yönetimi,  Avrupalı müttefiklerinden anlaşmadaki "ciddi kusurların" giderilmesini talep  ediyor. Trump, aksi takdirde ABD'nin 12 Mayıs'tan itibaren anlaşmadan çekileceği  uyarısında bulunuyor.

Bu kapsamda, anlaşmanın korunması hususunda kararlı olan AB'nin üç  büyük ekonomisi, Trump'ı kararından vazgeçirmek için birliğin yeni yaptırımlar  uygulamasını istiyor.

Ancak, Brüksel kulislerinde haftalardır lobi yürüten Alman, Fransız ve  İngiliz diplomatların, aralarında Avusturya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve  İsveç'in de olduğu bazı üyeleri henüz bu konuda ikna edemediği konuşuluyor.

AB için son şans olabilir

Lüksemburg'da yarın yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında,  yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi konusunda görüş birliği sağlanması için  yoğun çaba harcanacak.

Trump'ın tanıdığı son süre olan 12 Mayıs öncesinde, AB Dışişleri  Konseyi toplantısı, AB ülkelerinin İran'a yeni yaptırımları kabul etmesi  konusunda görüş birliğine varılması noktasında belki de son şans olarak  görülüyor. Aksi takdirde Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ihtimal  dahilinde.

Avrupalı liderler Washington'da nabız yoklayacak

Paris, Berlin ve Londra'nın yeni yaptırım listesine koymayı düşündüğü  bazı şirket, kurum ve kişilerin İran'ın Suriye müdahalesiyle bağlantılı ve Esed  yanlısı olduğu belirtiliyor.

Buna göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı  Angela Merkel'in ay sonunda Washington'u ziyaret etmesi planlanıyor.

AB Dışişleri Bakanlarının yarınki toplantıda 2015'te imzalanan nükleer  anlaşmanın iptal edilmemesi için yeni yaptırımların konulmasını kabul etmesi  halinde Macron ve Merkel'in elinin ziyaret öncesinde güçleneceği iddia ediliyor.

"İran'a yeni yaptırımlar Trump'ı ikna etmez"

Diğer yandan, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye muhalif AB devletleri,  Trump'ı ikna etmek için birliğin İran'a yeni yaptırımlar uygulamasının yetersiz  olacağı görüşünü destekliyor.

Muhalif devletler, planın Trump'ı nükleer anlaşmaya sadık kalma  konusunda ikna edemeyeceği gibi Tahran'ın da sözleşmeye bağlılığını  zedeleyebileceğini savunuyor.

Üstelik, nükleer mutabakatın diğer iki mimarı Çin ve Rusya'nın da  anlaşmaya sadık kalması, Trump'ı tehditlerinde yalnız bırakıyor.

İran'ın 2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD ile  yaptığı nükleer anlaşmanın özü İran'ın, ekonomisini felç eden bazı yaptırımların  kaldırılması karşılığında nükleer faaliyetlerini sınırlamasına dayanıyordu.

Anlaşmanın, İran'ın balistik füze programını kapsamamasını, nükleer  tesislerin uluslararası denetime tabi olmasının koşullarını ve anlaşmanın  üzerinden 10 yıl geçtikten sonra İran'ın yeniden nükleer çalışmalarına dönmesine  imkan veren hükümlerini Trump "ciddi kusurlar" olarak görüyor.

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