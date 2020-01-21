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SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Trump'ı Öldürene 3 Milyon Dolar Veren Kim?

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Trump'ı Öldürene 3 Milyon Dolar Veren Kim?
İranlı milletvekili Ahmed Hamza, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolar ödül vereceklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nın (ISNA) haberine göre, mecliste konuşan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc milletvekili Hamza, ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman halkı adına Trump'ın başına ödül koyduklarını ifade etti.

Hamza, "Kirman halkı adına Trump'ı öldüren kişiye nakit 3 milyon dolar ödül vereceğiz" dedi.

Hükümete nükleer silah önerisi

ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra Avrupa ülkelerinin İran'ın anlaşmadaki kazanımlarını koruyacak adımlar atamadığına işaret eden Hamza, İran hükümetine Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çıkarak nükleer silah geliştirme çağrısında bulundu.

 

‘Bugün nükleer silah sahibi olsaydık tehditlerle karşılaşmazdık’

İranlı milletvekili, "Bugün nükleer silah sahibi olsaydık tehditlerle karşılaşmazdık. Artık Avrupa taahhütlerinden vazgeçtiğine göre, en kısa zamanda nükleer füzyon patlamalarını gerçekleştirip nükleer güçler kulübüne dahil olduğumuzu dünyaya ilan etmeyi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran da 8 Ocak'ta Irak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı. Trump, Süleymani'yi öldürme talimatının kendisinin verdiğini açıklamıştı.

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