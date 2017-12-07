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Trump'ı Kınadı!

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Trump'ı Kınadı!
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donalt Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına yönelik açıklamalarını kınadı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Trump'ın ifadelerini "sorumsuzluk örneği" olarak değerlendiren Başbakan Yıldırım, "ABD Başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yok hükmündedir" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"ABD Başkanının Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yok hükmündedir. Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu Barış Sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu kararla bölgede Pandora'nın kutusu açılmıştır. Filistin ve Ortadoğu Barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum.


 

Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'ün bütün kutsal mekânlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir. Türkiye, Dönem Başkanı olarak İİT Zirvesini 13 Aralık itibarıyla toplamaya karar vermiştir. İslam Dünyasının liderleriyle konu bütün boyutlarıyla istişare edilerek, atılması gereken mukabil adımlar kararlaştırılacaktır."

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