  • BIST 114.418
  • Altın 163,214
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,6533
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATSK, tankları sınıra konuşlandırıyor!

Trump'a Cevap Verdi!

»
Trump'a Cevap Verdi!
Kuzey Kore lideri Kim Jong’un, ABD Başkanı Donald Trump'ın “nükleer düğmesinin boyutu” hakkındaki mesajına yanıtı iki hafta sonra geldi.

Devletin çıkardığı gazetede Trump’ın bu sözleri “deli saçması" ve "kuduz köpeğin havlaması " olarak nitelendirildi. Yanıt, Kuzey Kore'nin iktidar partisinin resmi gazetesi Rodong Sinmun'un son baskısında geldi. Gerilim tartışmalı tweetinde Trump’ın, Kuzey Kore liderine karşı yeni yılda masasına nükleer bir düğme yaptığını ve bu düğmenin Kim’in "düğmesi”nden "daha büyük ve daha güçlü" olduğunu yazmasıyla başladı. Trump'un aksine, Kim'in bir Twitter sayfası yok, bu yüzden yanıt vermesi haftalar sürebiliyor. Kim, daha önce Trump için “bunak” kelimesini kullanmıştı, ABD Başkanı Trump ise Kim’e “küçük roket adam” ismini takmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den K.Kore'ye Sert Yanıt03 Ocak 2018 Çarşamba 09:24
  • Rusya'dan İran Açıklaması!02 Ocak 2018 Salı 11:03
  • İran'da Protestolar 29 Vilayete Sıçradı!02 Ocak 2018 Salı 08:52
  • Apple'dan Özür!29 Aralık 2017 Cuma 10:57
  • "5 Gün İçinde Savaş Tekrar Başlayacak"19 Aralık 2017 Salı 10:47
  • ABD BM'nin Tasarını Veto Etti19 Aralık 2017 Salı 10:42
  • Suudi Arabistan Vurdu: 40 Ölü!13 Aralık 2017 Çarşamba 13:12
  • New York'ta Patlama12 Aralık 2017 Salı 11:08
  • Putin Askeri Geri Çekiyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 14:37
  • Kuzey Kore'den Kudüs Çıkışı10 Aralık 2017 Pazar 13:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim