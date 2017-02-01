  • BIST 86.070
  • Altın 147,397
  • Dolar 3,7787
  • Euro 4,0801
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -11 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Trump yönetimi birlik için tehdit

»
Trump yönetimi birlik için tehdit
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi 27 ülkenin liderlerine mektup gönderdi. Tusk, yeni ABD yönetimini, "AB'ye yönelik dış tehditler" arasında saydı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi 27 ülkenin liderlerine mektup gönderdi. Tusk, yeni ABD yönetimini, "AB'ye yönelik dış tehditler" arasında saydı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'nin AB'den çıkma (Brexit) kararının ardından Birlik'in geleceğinin görüşüleceği Malta Zirvesi'nden önce yayımlanan mektupta Tusk, "Birlikte ayakta kalırız, bölünürsek dağılırız" dedi.

Mektubuna "Avrupa Birliği'nin bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar, Roma Anlaşması'nın imzalanmasından beri en tehlikelileri" diye başlayan Tusk, birliğin bugün üç tehdit ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Birinci tehdidi, "Avrupa çevresindeki ve dünyadaki yeni jeopolitik duruma" bağlayan Tusk mektubunda, "Özellikle denizlerde gittikçe kendini hissettiren Çin; Rusya'nın Ukrayna ve komşularına yönelik saldırgan politikası; Orta Doğu'da ve Afrika'daki savaşlar, terör ve anarşi; radikal İslam'ın ana bir rol üstlenmesi ve yeni Amerikan yönetiminin endişe verici beyannamleri geleceğimizi önemli ölçüde öngörülemez kılıyor" ifadelerini kullandı.

Tusk "Yeni yönetimin son 70 yıllık Amerikan dış politikasını sorgulamasıyla, Washington'daki değişiklik Avrupa Birliği'ni zor bir duruma sokuyor" dedi.

İkinci tehdidin Birlik içindeki AB karşıtı, milliyetçi, yabancı düşmanı anlayışla ilişkili olduğunu söyleyen Tusk, üçüncü tehdidi ise Avrupa'daki elitlerin siyasi katılım yerine popülist argümanlara teslimiyetleri ve liberal demokrasi değerlerine şüpheyle yaklaşımları olarak sıraladı.


'SADECE BİRLİKTE TAM BAĞIMSIZ OLABİLİRİZ'

Tusk "Avrupa Birliği'nin dağılması, üye ülkelerinin tam egemenliğini yeniden inşaasına yol açmayacak, ama onların ABD, Rusya ve Çin olan büyük süper güçlerin gerçek ve olgusal olarak bağımlılığına yol açacak. Sadece birlikte tam bağımsız olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı mektubunda ayrıca Avrupa entegrasyonunu bir sonraki aşamaya taşımak için, iç ve dış güvenlik ile Avrupa vatandaşlarının sosyo-ekonomik refah hissini yeniden inşa etmenin önemine dikkat çekti.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hulusi Akar meğer o yazarın hayranıymış01 Şubat 2017 Çarşamba 11:36
  • Hazine'den Türk Telekom'a 184 milyon liralık tebligat01 Şubat 2017 Çarşamba 11:30
  • 'İnternet bilmem ki anesteziyi bileyim'01 Şubat 2017 Çarşamba 11:24
  • Tasarruf zirvesi01 Şubat 2017 Çarşamba 11:23
  • Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan Suriyeli seçmen açıklaması01 Şubat 2017 Çarşamba 11:22
  • Trump yönetimi birlik için tehdit01 Şubat 2017 Çarşamba 11:11
  • Zorunlu BES bugün başladı!01 Şubat 2017 Çarşamba 11:05
  • ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç01 Şubat 2017 Çarşamba 11:00
  • Kandil'deki elebaşları hakkında kan donduran tecavüz iddiaları01 Şubat 2017 Çarşamba 10:54
  • Gözaltına alınan kadın yarbay, Akar'ın Kardak ziyaretine katılmış01 Şubat 2017 Çarşamba 10:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim