TRUMP, YENİ BİR SKANDALA İMZA ATTI!

Karıştığı skandallar ve yaptığı gaflarla dünyanın gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de gizli bilgileri Twitter'dan paylaşmakla suçlanıyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; ABD lideri Trump dün Twitter hesabından İran’ın İmam Humeyni Uzay Merkezi’nde yaptığı başarısız füze denemesinin ardından yaşanan patlamaya ait gizli bir uydu fotoğrafını paylaştı.

Trump mesajında, ABD’nin katastrofik kazayla bir ilgisinin olmadığını savunurken, “İran’a Site One’da (uzay merkezi) yaşananları belirlemede en iyi dileklerimi sunuyorum ve iyi şanslar diliyorum” yazdı. Uzmanlar ise bir roket kalıntısının için için yandığını gösteren imajların kamuoyuyla paylaşılmaması gerektiğini söyledi.