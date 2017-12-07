CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da İngiltere CHP Birliği'nin düzenlediği halkla buluşma gecesine katıldı.

CHP Lideri, burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı açıklamalarıyla ilgili, "Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının yanında sonuna kadar duracağız, sonuna kadar destek vereceğiz. Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır" ifadelerini kullandı.

İngiltere’de temaslarını sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İngiltere CHP Birliği tarafından Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Londra’da düzenlenen halkla buluşma ve dayanışma gecesine katıldı. Woodgreen bölgesinde düzenlenen gecede bin kişilik The Decorium salonu davetliler tarafından hınca hınç dolduruldu. Geceye genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Türkiye’den gelen gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.



"TRUMP YALNIZ KALACAKTIR"

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı açıklamalarına tepki göstererek, şunları söyledi:

"1960'larda gencecik çocuklarımız gidip Filistin Kurtuluş Örgütü ile birlikte mücadele etti. Mezarlarını orada bıraktığımız çocuklarımızın anıların hala unutmadık ve bir bomba oraya konuldu. Biz, Gazi Mustafa Kemal'in çocukları olarak, onun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlık mücadelesini hep önde tutarak ve bütün bağımsız milletlerden önde tutarak yürürken, Filistinliler de aynı mücadeleyi yaparken, oraya böyle bir bombanın konulmasını asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının yanında sonuna kadar duracağız, sonuna kadar destek vereceğiz. Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır. Biz Filistin halkının haklı davasının yanında duracağız, yanında olmayı da sürdüreceğiz çünkü bize bu dersi Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Sürekli, daima mazlum halkların yanında olacağız, bedel ödeyen mazlum insanların, halkların yanında olacağız, yanında olmayı da sürdüreceğiz."