TRUMP TÜRKLERİN SAVAŞ TAKTİKLERİNİ DİLİNE DOLADI!

Amerikan kanalı FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Trump, "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.
YPG/PKK terör örgütüne yönelik Suriye'ni kuzeyinde başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ABD'nin de bir numaralı gündemi haline geldi.
ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından olan FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunurken "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.