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Trump Suriye'de beklenen adımı atıyor!

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Trump Suriye'de beklenen adımı atıyor!
ABD ve Rusya, Trump döneminde ilk kez karşı karşıya geldi. ABD Başkanı, "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de beklenen adımı atıyor. Trump, sınırda güvenli bölgeler oluşturacağını resmen duyurdu. Rusya ise, uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği açıklamayla ABD'yi uyardı.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Washington'dan böyle bir adımın tüm sonuçlarını hesap etmesini istedi. ABD'nin Moskova'ya danışmadığını vurgulayan Peskov, "Bu, bir egemen karar. Bu planın, göçmenlerle ilgili durumu daha kötü hâle getirmemesi önemli. Fakat muhtemelen tüm olası sonuçların hesaplanması gerekiyor" dedi.

8 Kasım'da ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Trump, birçok kez Rusya lideri Vladimir Putin'le iyi anlaşabileceklerini söylemiş, seçimlere Moskova'nın müdahale ettiğini belirten istihbarat raporlarını dikkate almamıştı.

Suriye konusundaki anlaşmazlık, Trump ve Putin'in ilk kez karşı karşıya gelmesi anlamını taşıyor.

Türkiye, uluslararası topluma Suriye’de evinden kaçmak zorunda kalanların sığınabileceği bir güvenli bölge oluşturma çağrısı yapmış ancak bu çağrısı yanıt bulmamıştı.

SAATLER SONRA KENDİSİ DOĞRULADI

Trump'ın Suriye planını ilk olarak dün akşam saatlerinde Reuters dünyaya geçti. Trump'ın imzalamaya hazırladığı kararnameyi haberleştiren uluslararası ajansın ele geçirdiği belgede, şu iadeler vardı:

"Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ile birlikte, bu kararnamenin yayınlanmasından sonraki 90 gün içerisinde, evlerinden olan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş ya da üçüncü bir ülkeye kabul edilme gibi sabit yerleşim imkanları bekleyebilecekleri, Suriye ve çevresindeki bölgede güvenli bölgeler oluşturulması için bir plan üretmekle görevlendirildi."

Taslakta güvenli bölge kurulması istenen komşu ülkelerin isimleri ise yer almıyordu.

Başkan Trump, saatler sonra yaptığı açıklamada haberi doğruladı. ABC kanalına röportaj veren Trump, milyonlarca mültecinin Avrupa'ya kabul edilmesinin büyük bir hata olduğunu savundu.

Suriyelilerin ülke içinde oluşturulacak tampon bölgelerde kalmalarını daha doğru bulduğunu belirten Trump, "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket" dedi.

Trump'ın sözü edilen kararnameyi yakın zamanda imzalaması bekleniyor.

SURİYELİLER ABD'YE ALINMAYACAK

Kararnamedeki bir başka detay ise, Suriye'den ikinci talimata kadar mülteci kabulününün yasaklanması. İran, Irak, Libya, Yemen, Sudan ve Somali gibi ülkelerden de 120 gün boyunca herhangi bir göçmen kabul edilmeyecek.

Kararnameyle 30 gün boyunca Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen'den gelenler, hangi vize veya belgeleri olursa olsun ABD'ye alınmayacak.

KABUL EDİLECEK MÜLTECİ SAYISI YARI YARIYA AZALTILIYOR

Taslakta, bir önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 110 bin olan yıllık mülteci kabul üst sınırının 50 bine indirildiği görülüyor.

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