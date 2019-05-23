TRUMP SÖYLEMİYOR

Teksas ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, El Salvadorlu bir kız çocuğunun öldüğünün açıklanmasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Castro, Trump yönetiminin ölümleri kimseye söylemediğini ve sınırda yaşananların da bir "ölüm salgını" olduğunu söyledi.

Teksas ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, ABD Sınır Devriyesi'nin gözaltına aldığı 10 yaşındaki El Salvadorlu bir kız çocuğun öldüğünün açıklanmasından sonra açıklama yaptı. Castro yaptığı açıklamada Trump yönetiminin kız çocuğunun ölümünü kimseye söylememiş olmasının korkunç olduğunu belirterek sınırda yaşananların da bir "ölüm salgını" olduğunu söyledi.

KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜ 1 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

ABD Sınır Devriyesi'nin gözaltına aldığı 10 yaşındaki El Salvadorlu bir kız çocuğun geçtiğimiz yıl yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Son 6 ayda gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirdiği öğrenilen göçmen çocukların sayısı ise böylece 6'ya yükselmiş oldu. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, doğuştan kalp rahatsızlığı olan kız çocuğun, Eylül ayında, Nebraska'daki bir hastanede öldüğünü açıkladı. Çocuğun ABD'ye ne zaman ve nasıl girdiğine ilişkin ise bilgi verilmedi. Demokratlar ise küçük kızın ölümünden sonragöçmen çocuk ölümleri hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

TRUMP GÖÇMENLERE SAVAŞ AÇTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Meksika sınırından geçişlerin çok arttığı gerekçesiyle yasa dışı göçün üzerine gideceğini duyurdu. Trump, 2017'deki başkanlık seçimleri kampanyasından beri sınır güvenliğini sıkılaştırma yönünde politikalar güdüyor. Meksika'yı da "uyuşturucu, suç ve tecavüzcüleri ABD'ye getirmekle" suçluyor.

Ancak ABD Başkanı geçtiğimiz yılın sonunda bu çabalarıyla ülkeyi bir çıkmaza soktu. Sınıra duvar inşa etmek için ihtiyacı olan 5,7 milyar doları (yaklaşık 33,5 milyar TL) Kongre'den alamayınca, bütçe onaylanmadı, hükümet de kapandı.

Trump, bu duruma tepki gösteren Demokratları da sık sık eleştirdi.

KÜÇÜK KIZIN HİKAYESİ NE?

Refakatsiz göçmen çocukların bakımından sorumlu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın sözcüsü Mark Weber, kız çocuğun ülkeye girdikten bir süre sonra 4 Mart 2018'de "sağlık durumu hassas" olduğu gerekçesiyle Teksas'ta San Antonio'daki bir mülteci ofisine getirildiğini söyledi.

Weber, kız çocuğun ameliyata alındıktan sonra yaşadığı komplikasyonlar sonucu komaya girdiğini, tedavisinin devamında, Mayıs ayında hastaneden ayrılarak Arizona'da bir sağlık merkezine gönderildiğini belirtti.

26 Eylül 2018'de "ailesine daha yakın olabilmesi için" Nebraska'da bir bakım merkezine getirilen çocuk, "yüksek ateş ve solunum bozukluğu" nedeniyle bundan üç gün sonra yaşamını yitirdi.

SINIRDA YAŞANANLAR BİR ÖLÜM SALGINI

ABD'li yetkililerin kamuoyuna ölümleri açıklama gibi bir yasal zorunluluğu yok. Fakat bazı Demokratlar hükümeti göçmen çocuk ölümlerinin üstünü örtmekle suçluyor.

Salı günü CBS News televizyonuna konuşan Teksas'ın ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, "Hükümetin gözaltında tuttuğu bir çocuğun daha ölmesi ve Trump yönetiminin bunu kimseye söylememiş olması korkunç" dedi. Castro, sınırda yaşananları da bir "ölüm salgını" olarak niteledi.

Trump ise, kız çocuğun ölümünün açıklaması sonası Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Demokratlar sınırdaki boşlukları doldurmak istemiyorlar. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Açık sınırlar ve suç!"

ABD SINIRINDA ÖLEN 6 ÇOCUK KİM?

20 Mayıs 2019 Pazartesi günü Teksas'ta bir gözaltı merkezinde 16 yaşındaki bir çoçuk öldü. Guatemalalı Carlos Gregorio Hernández Vásquez'in resmi ölüm nedeni açıklanmadı.

Yine Guatemalalı dört çocuğun daha gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği biliniyor. Bu çocuklar;

Wilmer Josué Ramírez Vásquez henüz 2 yaşında,

Juan de León Gutiérrez 16 yaşında,

Felipe Alónzo-Gomez 8 yaşında,

Jakelin Caal Maquin ise 7 yaşındaydı.

ABD SINIRINDA YAKALANAN GÖÇMENLER İLE İLGİLİ SON RAKAMLAR

ABD Sınır Devriyesi'ne göre, 2019'un Ocak ve Mart ayları arasında toplam 207 bin 475 kişi, ABD'nin güneybatı sınırında yakalanarak gözaltına alındı.

Bunların 53 bin 77'si aileydi, 8 bin 975'i ise yanında büyükleri ya da ailesi olmayan çocuklardı.