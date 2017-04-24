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Trump 'soykırım' diyecek mi?

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Trump 'soykırım' diyecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk 24 Nisan açıklamasını bugün yapacak.

Ermeni soykırımı tartışmalarının yıldönümünde gözler bir kez daha Beyaz Saray'a çevrildi. 24 Nisan yaklaşırken ABD Temsilciler Meclisi'nden 80'i aşkın üye ABD Başkanı Donald Trump'a ortak mektup göndererek, Başkan'dan 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını istedi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, mektupta geçmişteki Cumhuriyetçi başkanlardan Ronald Reagan'ın 1981'de "soykırım" ifadesini kullandığı belirtilerek, Trump'tan da aynı yolu izlemesi talep edildi.

Ancak Washington'da Trump'ın da Demokrat selefi Barack Obama gibi "soykırım" demeyeceği görüşü hakim. Zira ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times da önceki günkü haberinde, Kongre üyelerinin çağrısına rağmen Trump'ın bu yönde bir adım atmasının zayıf bir ihtimal olduğunu belirtmişti. Gazete özellikle de Trump'ın 16 Nisan referandumundan çıkan sonuç dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp kutlamasının, bu olasılığı düşürdüğünü belirtti.

OBAMA 'MEDS YEGHERN' DİYORDU

Obama, başkanlık yaptığı yıllardaki 24 Nisan açıklamalarında "soykırım" sözü yerine, Ermenice "büyük felaket” anlamına gelen "Meds Yeghern” ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi ABD Başkanı olan George W. Bush da "soykırım" dememişti. Bush da görev yaptığı iki dönemdeki açıklamalarında, "soykırım" yerine, "tarihin en büyük trajedilerinden biri" ya da "20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri" gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişti.

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