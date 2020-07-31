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Trump seçimlerin ertelenmesini istiyor?

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Trump seçimlerin ertelenmesini istiyor?
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinin ertelenmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgından en çok yara alan ülke ise ABD. Hem vaka hem de ölü sayısında ilk sırada yer alan ülke, bir yandan da Kasım ayındaki Başkanlık seçimleri için geri sayımı sürdürüyor.

Corona virüsü ve George Floyd’un öldürülmesi sonrası başlayan gösterilerde yeterince iyi bir sınav veremeyen ABD Başkanı Donald Trump’ı da bir telaş sarmış durumda.

‘TARİHTEKİ EN İSABETSİZ SEÇİM OLUR’

Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden’ın gerisinde kaldığı gösterilen Trump, seçimlerle ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

 

 

 

Twitter’dan paylaşım yapan ve posta yoluyla oy kullanmanın güvenli olmadığını öne süren Trump, 2020’nin tarihteki en isabetsiz sonuçlara yol açan seçim olacağını iddia etti.

Bu nedenle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunan Trump, “İnsanlar düzgün ve güvenli şekilde oy verebilsinler” ifadelerini kullandı.

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