Trump resmen ilan etti: Sırada Suudi Arabistan var

Beyaz Saray'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği yaptığı törene, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el Zayani ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.

Tören öncesinde gazetecilere açıklamalar yapan Trump, beş ya da altı ülkenin daha İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına katılabileceğini belirterek, söz konusu anlaşmalardan bazılarının 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Bu sözlerinin ardından Başkan Trump'a "Suudi Arabistan'ın da İsrail'le ilişkileri normalleştirmesini bekliyor musunuz?" sorusu geldi. Trump, bu soruya "Evet bekliyorum. Suudi Arabistan'ın kralıyla telefonda konuştum. Doğru zaman geldiğinde olacak." yanıtını verdi.

Anlaşmalar imzalandıktan saatler sonra Suudi Arabistan'da kabine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Filistin halkının yanında oldukları ve Filistin meselesine adil ve kapsayıcı bir çözüme ulaşmak için gösterilen tüm çabaları destekleyecekleri" belirtiliyordu:

"Uluslararası meşruiyet çerçevesinde ve Arap Barış İnisiyatifi'yle uyumlu olacak şekilde, Filistin halkının, Doğu Kudüs'ün başkent olacağı ve 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlet kurabileceği bir çözümü destekliyoruz."

Törene katılan liderlere teşekkür eden Trump, "Bugün, tarihin yönünü değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Ortadoğu'nun şafağındayız" dedi.