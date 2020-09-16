Trump resmen ilan etti: Sırada Suudi Arabistan var

Tören öncesinde gazetecilere açıklamalar yapan Trump, beş ya da altı ülkenin daha İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına katılabileceğini belirterek, söz konusu anlaşmalardan bazılarının 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşebileceğini dile getirdi.
Bu sözlerinin ardından Başkan Trump'a "Suudi Arabistan'ın da İsrail'le ilişkileri normalleştirmesini bekliyor musunuz?" sorusu geldi. Trump, bu soruya "Evet bekliyorum. Suudi Arabistan'ın kralıyla telefonda konuştum. Doğru zaman geldiğinde olacak." yanıtını verdi.
Anlaşmalar imzalandıktan saatler sonra Suudi Arabistan'da kabine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Filistin halkının yanında oldukları ve Filistin meselesine adil ve kapsayıcı bir çözüme ulaşmak için gösterilen tüm çabaları destekleyecekleri" belirtiliyordu:
"Uluslararası meşruiyet çerçevesinde ve Arap Barış İnisiyatifi'yle uyumlu olacak şekilde, Filistin halkının, Doğu Kudüs'ün başkent olacağı ve 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlet kurabileceği bir çözümü destekliyoruz."
Törene katılan liderlere teşekkür eden Trump, "Bugün, tarihin yönünü değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Ortadoğu'nun şafağındayız" dedi.
Başka ülkelerin de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacağını belirten Trump, "İsrail, BAE ve Bahreyn karşılıklı büyükelçiler atayacaklar, turizmden ticarete, sağlıktan güvenliğe kadar geniş yelpazedeki sektörler de güçlü iş birlikleri ve ortaklıklar kurmaya başlayacaklar. Bu ülkeler dost" dedi.
"Yahudi ve Arapların düşman olduğu ve Mescid-i Aksa'nın saldırı altında olduğu yalanlarının nesilden nesile aktarılması bölgede ve tüm dünyada terör ve şiddetin yayılmasına yol açtı" diyen Trump, varılan anlaşmalarla geçmişteki başarısız yaklaşımlardan bölge halklarını kurtardığını savundu.