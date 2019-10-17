  • BIST 94.137
  • Altın 282,552
  • Dolar 5,8931
  • Euro 6,5230
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

TRUMP: PKK, IŞİD’DEN DAHA KÖTÜ!

»
TRUMP: PKK, IŞİD’DEN DAHA KÖTÜ!
ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda "PKK, IŞİD'den daha kötü" dedi.

ABD Başkanı Trump birkaç saat önce kullandığı “Kürtler melek değil” ifadelerinden sonra şimdi de “PKK, IŞİD’den daha kötü” sözleriyle Türk kamuoyunu şaşırtan bir açıklama yaptı.

Trump, “Dostumuz olmayan Suriye için NATO müttefikimizle mi çatışalım? PKK pek çok yönden IŞİD'den daha tehlikeli bir terör örgütü. Yarı-karmaşık bir sorun. Zekiyseniz çok karmaşık değil” dedi.

Trump bu açıklamasının yanı sıra ABD Başkan Yardımcsı Pence ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması sonrasında Türkiye’ye daha ağır yaptırımların gelebileceğini belirtti.

Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hakkında da konuşan Trump, “Lindsey Graham Ortadoğu’da 1000 yıl daha kalmak isteyebilir ama ben istemiyorum. Türkiye ile Suriye arasındaki, bizden uzak olan sorunlara karışmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAREKÂTIN SEKİZİNCİ GÜNÜNDE ŞANLIURFA SINIRINDA BAZI EVLER BOŞALTILDI!16 Ekim 2019 Çarşamba 18:34
  • TÜRK HAVA KURUMU YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI!16 Ekim 2019 Çarşamba 18:22
  • ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI16 Ekim 2019 Çarşamba 18:08
  • CEM YILMAZ VE DEFNE SAMYELİ AYRILDI MI?16 Ekim 2019 Çarşamba 16:56
  • HINCAL ULUÇ'TAN ŞENOL GÜNEŞ'E ÇOK AĞIR SÖZLER!16 Ekim 2019 Çarşamba 16:27
  • ZEYNEP KOREL'İN KADIN EŞİYLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER ORTAYA ÇIKTI!16 Ekim 2019 Çarşamba 16:10
  • MUCİZE DOKTOR'UN KIVILCIM'ININ CESUR POZLARI OLAY OLDU!16 Ekim 2019 Çarşamba 15:55
  • BARIŞ PINARI HAREKÂTI: BEYAZ SARAY’DA KRİTİK ‘TÜRKİYE’ TOPLANTISI!16 Ekim 2019 Çarşamba 15:29
  • TRUMP TÜRKLERİN SAVAŞ TAKTİKLERİNİ DİLİNE DOLADI!16 Ekim 2019 Çarşamba 15:16
  • ABD'DE HAZIRLANAN HALKBANK İDDİANAMESİNDE NELER VAR?16 Ekim 2019 Çarşamba 15:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim