TRUMP: PKK, IŞİD’DEN DAHA KÖTÜ!

ABD Başkanı Donald Trump, İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda "PKK, IŞİD'den daha kötü" dedi.

ABD Başkanı Trump birkaç saat önce kullandığı “Kürtler melek değil” ifadelerinden sonra şimdi de “PKK, IŞİD’den daha kötü” sözleriyle Türk kamuoyunu şaşırtan bir açıklama yaptı.

Trump, “Dostumuz olmayan Suriye için NATO müttefikimizle mi çatışalım? PKK pek çok yönden IŞİD'den daha tehlikeli bir terör örgütü. Yarı-karmaşık bir sorun. Zekiyseniz çok karmaşık değil” dedi.

Trump bu açıklamasının yanı sıra ABD Başkan Yardımcsı Pence ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması sonrasında Türkiye’ye daha ağır yaptırımların gelebileceğini belirtti.

Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hakkında da konuşan Trump, “Lindsey Graham Ortadoğu’da 1000 yıl daha kalmak isteyebilir ama ben istemiyorum. Türkiye ile Suriye arasındaki, bizden uzak olan sorunlara karışmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.