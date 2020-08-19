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Trump: Pandemide oy kullanmakta sıkıntı yok

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Trump: Pandemide oy kullanmakta sıkıntı yok
ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü Fox Business'a Demokratların posta yoluyla oy verme planına ve ABD Posta Servisi'ne (USPS) karşı olduğunu söyledi çünkü "çıkıp oy kullanmanın yanlış bir yanı yok".

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partilerden yetkililer, devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili lojistik endişeler nedeniyle Kasım ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için posta yoluyla oylama yapılması çağrısında bulundu .

ABD hala krizle başa çıkmaya çalışıyor ve bir bütün olarak ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı bir izleme projesine göre , yaklaşık 5,2 milyon kişi koronavirüs için pozitif test yaparken, ölü sayısı en az 166.148'e ulaştı.

Fox Business sunucusu Maria Bartiromo'ya konuşan başkan, Kasım ayında şahsen oy kullanmanın güvenli olduğunu iddia etti ve şunları söyledi: “Dışarı çıkıp oy kullanmanın yanlış bir yanı yok. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında oy kullandılar. "

Trump Çarşamba günü, Demokratların Kasım ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde USPS'yi finanse etmek için evrensel posta yoluyla oylamayı kolaylaştırmak için 3,5 milyar dolar ve 25 milyar dolar istediğini açıkladı.

Hizmet, koronavirüs salgını tarafından kötü bir şekilde etkilendi ve Mart ve Haziran ayları arasında 2,2 milyar dolar kaybederek postmaster general Louis DeJoy'un Kongre'den mali destek istemesine neden oldu.

Ancak, başkan hizmete ek fon sağlamayı reddetti ve defalarca posta yoluyla oylamanın Kasım seçimlerinde yaygın bir sahtekarlığa yol açacağını iddia etti.

Görüşme sırasında Bay Trump, Demokratların “postanenin çalışmasını sağlamak için USPS fonuna ihtiyacı olduğunu, böylece tüm bu milyonlarca ve milyonlarca oy pusulasını alabileceğini söyledi.

"Ancak bu iki öğeyi alamazlarsa, bu, evrensel posta yoluyla oylama yapamayacağınız anlamına gelir, çünkü buna sahip olacak donanıma sahip değiller. Evrensel posta yoluyla oylama yapacak paraları yok. Bu yüzden sanırım bunu yapamazlar. "

 

Bay Trump şunları ekledi: "Bu nedenle, evrensel posta yoluyla oylama yapamazlar. Çok basit. Bunu yapacak paraları yoksa bunu nasıl yapacaklar? "

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