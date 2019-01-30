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Trump ölüm emrini verdi

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Trump ölüm emrini verdi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’un kendisini öldürme emri verdiğini iddia etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'un Kolombiya hükümetine kendisini öldürme emri verdiğini ve suikast düzenlediklerini iddia ederken, suikast tehditlerinden kendisini iyi koruduğunu söyledi. Maduro, “Şüphesiz ki Trump beni öldürme emri verdi. Kolombiya hükümetine mafyalarının beni öldürmesini söyledi. Eğer bana bir gün bir şey olursa, başıma gelecek her şeyden Donald Trump ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque sorumludur” dedi. Maduro, güvenlik birimlerine olan güvenini dile getirerek “Ben, her zaman Venezuelalılar tarafından korunuyorum. Zeki bir güvenlik servisimiz var” dedi.

“Yapılan yardımlar için Rusya'ya minnettarız”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus basınına verdiği mülakatta ülkesine yapılan yardımlar için her zaman Rusya'ya minnettar olduğunu söyledi. Maduro, Rus lider Putin'in her zaman Venezuela'ya destek verdiğini kaydederken, “Rusya'nın yardımını her anlamda destekliyor ve minnettarlıkla kabul ediyoruz. Putin'den benimle irtibatta kalmasını, bize BM'deki diplomatik ve politik düzeyde tüm destekleri vermesini ve Venezuela'nın gerçeğini uluslararası olarak savunmalarını istedim" ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkede güven ve barış içerisinde yaşanabilmesi için muhalifler ile görüşmeye hazır olduğunu aktardı.

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