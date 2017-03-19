Trump, Merkel'in ardından Twitter'a koştu!

ABD Başkanı Donald Trump, Merkel'in ziyaretinin ardından attığı tweette Almanya'nın NATO ve ABD'nin kendisine sağladığı savunma için borçlarını ödemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin detayları gündem yaratmıştı. Trump, Merkel'in elini sıkmayarak mesaj gönderdiği ve iki liderin arasındaki farklılıkların görüşmede meydana çıktığı yönündeki haberlere Trump, Twitter hesabından paylaştığı tweetlerle yanıt verdi.

Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberlerden duyduklarınıza karşın, Alman Şansölyesi'yle harika bir görüşme gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Ancak Donald Trump'ın tweetleri bununla sınırlı kalmadı ve ABD Başkanı kendine has üslubuyla Merkel'i NATO harcamaları konusunda eleştirdi. Trump paylaştığı ikinci tweette, "Ama yine de Almanya, NATO ve ABD'nin kendisine sağladığı güçlü ve çok pahalı koruma için borçlandığı yüklü miktarda parayı geri ödemeli." ifadelerini kullandı.

Donald Trump daha önce NATO için en fazla bütçeyi ABD'nin ayırdığını ve diğer ülkelerin de NATO'nun savunma harcamalarına bütçe ayırmaları gerektiğini söylemişti.