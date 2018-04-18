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Trump Kuzey Kore Görüşmesini Duyurdu!

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Trump Kuzey Kore Görüşmesini Duyurdu!
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un ile görüşmek üzere gizlice Kuzey Kore'ye gittiği haberlerini Twitter mesajıyla doğruladı. Trump, Pompeo'nun geçen hafta Kuzey Kore

Trump'ın verdiği bilgiye göre, Pompeo Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, Geçen hafta, Pompeo ile Kim Jong Un Kuzey Kore'de görüştüler. Görüşme pürüzsüz ve iyi ilişkilerle geçti. Şimdi görüşmenin detayları için çalışılıyor. Nükleer silahlardan arınma tüm dünya için iyi olacak, özellikle de Kuzey Kore için" diye tweet attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için "sabırsızlandığını" belirterek, haziran ayı başında planlanan görüşmenin nerede yapılacağına dair henüz net bir kararın olmadığını söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ie Florida'da Mara Lago köşkünde bir araya gelen Trump, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri ile planlanan görüşme hakkında açıklamalar yaptı.

Trump, Kuzey Kore ile "doğrudan ve çok üst düzeyde" görüşmeler yapmaya başladıklarını ifade etti. Kuzey Kore lideriyle yapacağı görüşmenin haziran ayı başında olabileceğini belirten ABD Başkanı, bu görüşmenin yapılacağı yere dair 5 farklı ihtimalin bulunduğunu fakat henüz son kararın verilmediğini belirtti. Trump, "Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliği sona erdirecek görüşmelerin yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili "Ben bunu destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Abe ise Trump ile görüşmede Kuzey Kore'nin ele alınacağını vurgulayarak, "Kuzey Kore ve ABD ve Japonya'nın menfaatleri için önemli konuları derinlemesine ele alacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Japonya Başbakanı Abe'nin perşembe gününe kadar ABD'de olması bekleniyor.

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