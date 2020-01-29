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TRUMP: Kudüs Bölünmemiş Bir Şekilde İsrail'in olacak

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TRUMP: Kudüs Bölünmemiş Bir Şekilde İsrail'in olacak
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bilrikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olması öngörülüyor.

 

Trump'ın şu ana kadarki konuşmasından notlar şöyle:

"Bu vizyon geçmiştekilerden çok farklı. Geçmiştekiler çok ayrıntılı önerilerdi, ve çok ayrıntılı olduğu için de başarılması zor önerilerdi. Kesin ve taktik çözümlere ihtiyacımız var.

"Her iki tarafla da bir araya geldim, İsrail şimdi barışa doğru önemli bir adım atıyor. Doğrudan müzakerelere gidecek bir yolu kabul etti."

"Şöyle bir durumumuz da var. Şu an bir yarış içerisindeyiz. Her iki taraf da barışı çok istiyor. İsrail ilk defa bir kavramsal harita çıkarılmasına izin verdi. Bu, ödünlerin verileceği bir harita olacak."

"İsrail devleti olarak çizdiğimiz bu sınırları ABD tanıyacak. İki devletli yapıya geçiş sürecinde İsrail'in güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye girmeyecek."

"Gece kulüplerine saldırılar, otobüslere bombalı saldırılar bir daha geri gelmeyecek."

"Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdım. Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıdım. Belki de en önemlisi İran'la yapılan korkunç anlaşmadan ABD'nin çıkmasını sağladım."

"Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi takdirde adil olmaz. Filistinliler için de bağımsız bir devlet olma şansı çıkacak."

"Ortaya koyduğumuz plan, Filistin'in topraklarını iki katına çıkaracak."

"Hiçbir Filistinli ya da İsrailli evlerini terk etmek zorunda kalmayacak."

"50 milyar dolarlık bir yatırımla birlikte yeni kurulacak olan Filistin devletinin ekonomisini tesis etmesine yardımcı olacağız."

"Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a sesleniyorum; bu toprakları alın ve kendi devletinizi kurun"

Trump, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne "barış çabalarını destekledikleri için" teşekkür etti.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetimi, anlaşmaya yönelik verdiği ilk tepkide "Anlaşmayı saçmalık olarak niteliyoruz" dedi.

bbctürkçe

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