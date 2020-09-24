  • BIST 1.117
  • Altın 455,046
  • Dolar 7,6172
  • Euro 8,8654
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Trump: "Kasım'daki seçim Yüksek Mahkeme'de bitebilir"

»
Trump: "Kasım'daki seçim Yüksek Mahkeme'de bitebilir"
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimleri kaybetmesi halinde koltuğunu Demokrat rakibi Joe Biden'a barışçıl bir şekilde devretme taahhüdünde bulunmaktan kaçındı ve "Bu iş Yüksek Mahkeme'de bitebilir" dedi.

Trump: "Kasım'daki seçim Yüksek Mahkeme'de bitebilir"

ABD'de birçok eyalet, korananavirüs salgını nedeniyle halka oylarını postayla kullanma çağrısı yapıyor. Ancak Trump, postayla kullanılan oyların hileye açık olduğu iddiasını yineledi.
Trump: "Kasım'daki seçim Yüksek Mahkeme'de bitebilir"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Beyaz Saray'daki basın toplantısında bir gazeteci, ülkede birçok kentte devam eden protestolara gönderme yaparak "Kaybederseniz koltuğunuzu sorunsuz bir şekilde devretmeyi taahhüt ediyor musunuz? Louisville ve ülkenin birçok kentinde insanlar ayaklanıyor" diye sordu.

Trump: "Kasım'daki seçim Yüksek Mahkeme'de bitebilir"
Trump ise soruya "Ne olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz, oylardan (posta yoluyla kullanılan oylar) uzun bir süredir şikayet ediyorum. Bu oylar gerçek bir felaket. Bunlardan kurtulmak istiyoruz. O zaman barışçıl bir devir olur. Yoksa devir olmaz, devam eder. Bu oylar kontrolden çıkmış durumda. Demokratlar bunu herkesten daha iyi biliyor" yanıtını verdi.
 
Trump: "Kasım'daki seçim Yüksek Mahkeme'de bitebilir"

Zaman zaman Trump'a yönelik eleştirileriyle bilinen Cumhuriyetçi senatör ve eski başkan adayı Mitt Romney, ABD Başkanı'nın dünkü açıklamasına Twitter'dan "Belarus"a atıf yaparak yanıt verdi ve "İktidarın barışçıl bir şekilde devri demokrasinin temelidir. Bu yoksa Belarus vardır" dedi.

Trump: "Kasım'daki seçim Yüksek Mahkeme'de bitebilir"
Joe Biden da Trump'ın açıklamaları için "akıl dışı" ifadesini kullandı. Biden'ın kampanya yetkilileri de Trump'ın seçimden sonraki her türlü "oyununa" karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.
Trump: "Kasım'daki seçim Yüksek Mahkeme'de bitebilir"

Seçimlere 41 gün kala, kamuoyu yoklamalarında Trump, Biden'ın gerisinde görünüyor.

 
Trump: "Kasım'daki seçim Yüksek Mahkeme'de bitebilir"
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • NASA'dan açıklama: 31 Ekim’de nadir görülen ‘Mavi’ dolunay gerçekleşecek20 Eylül 2020 Pazar 14:31
  • İngiltere’de karantina kurallarını ihlal edenlere 10 bin sterlinlik rekor ceza20 Eylül 2020 Pazar 14:26
  • Ülkesinden kaçan Çinli bilim insanından şaşırtıcı iddialar17 Eylül 2020 Perşembe 14:30
  • Trump resmen ilan etti: Sırada Suudi Arabistan var16 Eylül 2020 Çarşamba 14:29
  • İran'dan Arap ülkelerine İsrail resti16 Eylül 2020 Çarşamba 14:25
  • Tarihte ikinci kez yaşanıyor: ABD'de şimdi de 'Sally' alarmı16 Eylül 2020 Çarşamba 14:20
  • İtalya'da limanda patlama16 Eylül 2020 Çarşamba 14:06
  • Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı15 Eylül 2020 Salı 12:19
  • Belarus'taki protestolar sürüyor: Gözaltı sayısı 774'e ulaştı14 Eylül 2020 Pazartesi 12:29
  • Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testleri yeniden başlıyor13 Eylül 2020 Pazar 13:26
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim