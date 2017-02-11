Trump Japon Başbakan’ı bir türlü bırakmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi Beyaz Saray’da ağırladı. İki liderin basın karşısına geçip poz verdiği dakikalarda ilginç Bir olay yaşandı.

Donald Trump ABD Başkanı seçildikten sonra, kendisini ziyaret eden ilk lider olan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ABD’ye bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Ancak Trump Abe’yi bu kez Beyaz Saray’da konuk etti. Özellikle ekonomik ilişkilerin pekişmesinin gündemde olduğu iki liderin görüşmesi ilginç anlara sahne oldu.

Öncelikle Japon Başbakan Beyaz Saray’a geldiği araçtan iner inmez Donald Trump’ın sıkı kucaklamasıyla karşılaştı. Trump iki kollarını açmış aracın kapısının önünde Abe’yi bekliyordu. Donald Trump kameraların açık olduğu anlarda Japon Başbakan’a samimi bir hoş geldin demiş oldu.



Garip karşılamanın bir benzer örneği de iki liderin basın topalantısı öncesinde basın mensupları için verdikleri görüntülerde ortaya çıktı. İki iderin el sıkışması Trump’ın Başbakan Abe’nin elini bir türlü bırakmaması sebebiyle tam 19 saniye sürdü.

Şinzo Abe birkaç kez el sıkışma eylemini bitirmeye kalkışsa da Donald Trump elini bırakmadı. Hatta bir ara iki elinin arasında Japon Başbakan’ın elini aldı ve salladı.

Uzun tokalaşma tam biterken Trump, Abe’ye “güçlü eller” dedi. Tokalaşmanın bitiminde ise Japon Başbakan’ın bir anlık yüz ifadesi görülmeye değerdi. Sıkılmış olduğu her halinden belli olan Başbakan derin bir nefes aldı.

Trump ve Abe’nin tavırları CNN televizyonu tarafından da iki lider arasında sıcak bir ilişki olmadığı yorumlarına neden oldu. Televizyon kanalı diplomasinin bir sanat olduğunu, aynı zamanda garip olduğunu ve bunu bir örneğinin de Trump ve Abe arasında yaşandığını belirtti