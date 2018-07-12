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Trump ile ilişkisini itiraf eden porno yıldızı gözaltına alındı

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Trump ile ilişkisini itiraf eden porno yıldızı gözaltına alındı
ABD Başkanı Donald Trump ile 2006 yılında cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden porno film oyuncusu Stormy Daniels, Ohio eyaletindeki bir striptiz şovu sırasında gözaltına alındı.

Gerçek adı Staphanie Clifford olan Daniels, Ohio eyaletinin Columbus kentindeki 'Sirens Gentlemen's Club' adlı mekanda striptiz şovu yaparken gözaltına alındı.

Avukatı Michael Avenatti, Twitter'dan yaptığı açıklamada Daniels'ın sahnede iken bir müşterinin 'kendisine cinsel olmayan bir şekilde dokunmasına izin verdiği' için gözaltına alındığını söyledi.

Ohio eyaleti yasalarına göre sahnedeki yarı çıplak ya da tamamen çıplak dansçılara ailesinden başka kişilerin dokunması yasak.

"Bu bir kumpas ve siyasi amaçlı gözaltı"

Avenatti mesajında Daniels'ın aynı şovu ülke genelinde yaklaşık 100 ayrı mekanda sorunsuz şekilde gerçekleştirdiğini vurgulayarak müvekkilinin gözaltına alınmasını 'kumpas' olarak niteledi.

Avenatti "Bu bir kumpas ve siyasi amaçlı gözaltı. (Bu durum) Ümitsizliklerini gösteriyor. Tüm sahte suçlamalarla mücadele edeceğiz" dedi.

Daniels'ın kendisine dokunulmasına izin verdiği gerekçesiyle kabahatler kanunu çerçevesinde suçlanabileceğini söyleyen avukat porno yıldızının kefaletle serbest bırakılmasını beklediğini de aktardı.

Daniels, Trump ile 2006 yılında cinsel ilişki yaşadığını ve  başkanlık seçimlerinden kısa süre önce Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in kendisine susması için 130.000 dolar verdiğini açıklamıştı.

Daniels 'sessizlik anlaşmasına' imza attığını ancak belgenin Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyordu.

Cohen ödemeyi yaptığını kabul etmişti. Cinsel ilişki iddiasını reddeden Trump ise mayısta yaptığı açıklamada bu paranın 'yalan ve şantajcı suçlamaların durması' için verildiğini savunmuştu.

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