Trump ilan etti! İki ülkeye birden savaş mesajı

Tahran'ı hedef alan ABD Başkanı Trump, askeri seçeneklerin gündemde olduğunu açıkça söyledi. Savunma Bakanı Mattis ise, Pyongyang yönetiminin nükleer silah kullanması halinde ezici bir yanıt alacağını Güney Kore'de ilan etti. ABD lideri, Perşembe günü Twi

ABD, İran'a karşı savaş dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu Başkan Donald Trump'ın ağzından açıkladı. Güney Kore'yi ziyaret eden Savunma Bakanı James Mattis ise, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a açık bir şekilde savaş mesajı verdi.

Seul yönetimine Washington'ın desteğinin devam edeceğini vurgulayan Mattis, Kim Jong-un'ın herhangi bir nükleer silah kullanması halinde ezici ve etkili bir karşılık alacağını söyledi.

İlk yurt dışı ziyaretlerini ABD'nin stratejik partnerleri Güney Kore ve Japonya'ya yapan Savunma Bakanı Mattis, ayrıca, "ABD veya müttefiklerine herhangi bir saldırı yapan bozguna uğrayacak" dedi.

'Kuduz Köpek' lakabıyla bilinen General Mattis, Afganistan ve Irak'taki savaşlarda saha komutanlıkları yürütmüştü.

Mattis'in ajandasında yer alan en kritik madde, THAAD (Son Aşama Yüksek İrtifa Bölge Savunması) füze sisteminin Kore topraklarında konuşlandırılması. Kuzey Kore kaynaklı balistik füzelere karşı devreye sokulması planlanan sistem, gelişmiş radar sistemi nedeniyle Çin tarafından şiddetli tepki görüyor.

Söz konusu savunma sistemi, balistik füzeleri atmosferin dışında vurabiliyor.

TRUMP: TÜM SEÇENEKLER MASADA

Başkan Donald Trump ise Beyaz Saray’da iş adamlarını kabul ettiği bir toplantıda İran'ı şimdiye kadar görülmemiş bir tonla uyardı.

Tahran’a karşı askeri seçeneklerin gündemde olup olmadığı şeklindeki soruya Trump'ın yanıtı "Hiçbir şey seçenek dışı değil" oldu.

ABD lideri, Perşembe günü daha hava aydınlanmadan Twitter mesajlarıyla İran'ı hedef almıştı.

Trump, ilk mesajında "İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak UYARILMIŞTI. ABD'nin kendileriyle yaptığı o korkunç anlaşma için minnettar olmalıydılar" yazdı. Devamında ise, "İran, ABD gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye hazırdı" ifadesini kullandı.

Başkanlık koltuğunda iki haftadır oturan Donald Trump, seçim kampanyası boyunca Barack Obama yönetiminin İran'la yaptığı anlaşmayı sert sözlerle hedef almış ve 'felaket' kelimesini kullanmıştı.

WASHINGTON, Tahran'I RESMEN UYARDI

Washington, İran'ı resmen uyardığını yerel saatle Çarşamba günü duyurmuştu.

Tahran'ın Ortadoğu'da dengeleri bozduğunu belirten Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, "İran, bu anlaşma için ABD'ye müteşekkir olması gerekirken, daha da yüreklenmiş görünüyor" demişti.

ABD'den henüz İran'a nasıl bir tepki verileceğiyle ilgili bir açıklama yapılmış değil.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, daha önce füze testinin başarısız olduğunu duyurmuştu.



İRAN: DENEME BAŞARILI

Ancak İran'dan bugün füze denemesinin başarılı olduğu yönünde bir açıklama geldi.

Füze fırlatıldığını kabul eden Tahran yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının ihlal edilmediğini vurgulamıştı.

BMGK'nın beş üyesi ve Almanya'nın İran'la imzaladığı anlaşma, Tahran'ın sekiz yıl boyunca balistik füze geliştirmesini engelliyor.

ABD medyası, 965 kilometre kateden füzenin atmosfere dönmeden infilak ettiğini bildirmişti.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR GEVŞEDİ

Öte yandan, Washington Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) yönelik yaptırımlarda bazı gevşemelere gitmeye hazırlanıyor. ABD Hazina Bakanlığı, şirketlere FSB ile bazı ticari işlemler için izin verileceğini duyurdu.

Söz konusu adım, Trump döneminde bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Rus gizli servisini hedef alan yaptırımlar, Barack Obama döneminde başlamıştı.