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Trump: Hayvan Esad bedelini ödeyecek

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Trump: Hayvan Esad bedelini ödeyecek
Trump, Esad için "hayvan" ifadesini kullanırken Rusya ve İran'ı Esad'a destek vermekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ordusunun Doğu Guta'ya yönelik yapılan kimyasal saldırısına "Esad kimyasal saldırı nedeniyle büyük bedel ödeyecek" tepkisini gösterdi. Guta'daki saldırının ardından Twitter'dan açıklama yapan Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

Esad rejiminin Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Trump, attığı tweet'te 'hayvan Esad' ifadesini kullanırken, Esad'ın büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıya karşılık vermek için herhangi bir ihtimali masadan kaldırmayacağını söyleyerek, rejime 'saldırı' mesajı verdi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esad rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan Duma'daki saldırıyı kınadığını açıkladı. Trump, Esad'ın saldırı dolayısiyle büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.

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