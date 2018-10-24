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Trump: Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması oldukça sertti

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Trump: Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması oldukça sertti
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları değerlendirdi. 

Trump, "Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti" diyen Trump, Erdoğan'a Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamalar konusunda güvenip güvenmediği sorusuna ise, "Erdoğan'ın sözlerini soruşturma sonucunu gördükten sonra değerlendirebilirim" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Kaşıkçı cinayeti konusunda 'Şimdiye kadarki en kötü örtbas' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyleydi:

— Suudi Arabistan yönetiminden bundan sonra meselenin tüm sorumlularını ortaya çıkarmalarını ve hukuk üzerinde gereken cezalara çarptırılmalarını bekliyoruz. Planlı olduğuna dair güçlü emareler bulunuyor. Bu 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul'da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir almışlardır? Başkonsolosluk binası günler sonra incelemeye açıldı? Cinayet ortadayken ondan tutarsız açıklamama niye yapıldı? Cesedi niçin hala ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa, bu yerli işbirlikçi kimdir? Güvenlik ve istihbarat birimlerimizin elinde hadisenin planlı olduğuna işaret ediyor. Savcılıktaki soruşturma dosyasında yerlerini alacak.

— Hiç kimse bu sorular cevaplanmadan üzerinin kapatılacağını aklından bile geçirmesin. Böyle bir soruşturmanın adil bir heyet tarafından yapılması çok önemlidir. Diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor. Türkiye olarak takipçisi olacak kendi ve uluslararası hukukun yerine getirilmesini sağlayacağız.

— Bir çağrı yapıyorum; Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere üst yönetimedir. Olay İstanbul'da olmuştur. Bu 15 + 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinin, bu benim teklifim.

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