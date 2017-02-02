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Trump 'en kötüsü buydu' dedi, telefonu kapattı

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Trump 'en kötüsü buydu' dedi, telefonu kapattı
Görevine başlamasıyla dünya liderleriyle telefonda görüşen ABD Başkanı, Avustralya Başbakanı Turbull'la yaptığı konuşmayı 25'inci dakikada bitirdi. Obama döneminde kamplarda tutulan 1250 göçmenin iadesi için anlaşan iki ülke, şimdi karşı karşıya.

Görevi devralmasının ardından liderlerle yaptığı telefon görüşmelerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, son olarak Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'la konuştu. Ancak bu konuşma Trump'ın bugüne dek gerçekleştirdiği ‘en kötü' telefon görüşmesi oldu.


ABD Başkanı Trump ülkesinin uzun dönemdir yakın müttefiki olan Avustralya'nın başbakanı Turnbull'la kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Washington Post'un haberine göre, 1 saat sürmesi beklenen görüşme 25. dakikada bitirildi. Konuşmanın kısa kesilmesinin nedeni ise iki liderin ABD ile Avustralya arasında geçen yıl anlaşmaya varılan göçmen takası.

Haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde varılan göçmen takası anlaşmasına tepki gösteren Trump'ın konuşma sırasında Turnbull'a "Dört liderle telefon görüşmesi yaptım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil, en kötüsü buydu" dediği belirtildi.

'BUGÜNE KADARKİ EN KÖTÜ ANLAŞMA'

Trump, ABD'nin büyük bölümü Avustralya'nın Nauru ve Papua Yeni Gine'deki kamplarından olmak üzere 1250 sığınmacıyı kabulü karşılığında, Avustralya'nın El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan gelen göçmenleri kabul etmesini içeren anlaşma için "Bugüne kadarki en kötü anlaşma" da dedi.

Trump ayrıca, Avustralya'yı ‘bir sonraki Boston bombacısını' ithal etmekle suçladı.

Boston'da 15 Nisan 2013'te 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen maratonun bitiş çizgisi yakınlarında 10 saniye arayla patlayan iki bomba, üç kişinin ölümüne, 260'dan fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırıyı Rusya doğumlu ABD vatandaşları olan Tamerlan ve Cohar Tsarnaev kardeşler gerçekleştirmişti.

Bu arada Washington Post, Turnbull'un konuyu Suriye krizine getirmeye çalıştığını ancak Trump'ın buna izin vermediğini aktardı.

TWITTER'DAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Öte yandan Trump'ın Avustralya'ya tepkisi bu konuşmayla da sınırlı kalmadı. Twitter hesabından da bir mesaj paylaşan Trump, bu kez de anlaşmayı 'aptal' olarak tanımladı. Trump, "Buna inanabiliyor musunuz? Obama yönetimi Avustralya'dan binlerce yasadışı göçmeni almayı kabul etmiş. Neden? Bu aptal anlaşma üzerinde çalışacağım" diye yazdı.

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