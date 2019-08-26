TRUMP, BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI! MÜZAKERELER BAŞLAYACAK

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında iyileşme sinyalleri verilmeye başlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret savaşına ilişkin müzakerelerin başlayabileceğini söyledi.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret savaşları kapsamında anlaşma yapılabileceğini düşündüğünü söyledi. Trump, Çinli yetkililerin, ABD ticaret müzakerecisini dün gece aradığını ve müzakere masasına geri gelmek istediğini söyledi.