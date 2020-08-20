Trump: BAE'den sonra Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşma yapmasını bekliyorum

'Hepsi gelince İran da gelecek'

İsrail'de İngilizce yayımlanan Jerusalem Post gazetesine göre, Trump Beyaz Saray'daki toplantıdan önceki bir açıklamasında da İsrail'le BAE arasında varılan uzlaşmayı "İyi bir anlaşma" diye niteledi, "İnanamayacağınız ülkeler bile anlaşma yapmak istiyor" dedi. Trump, ülke adı ise vermedi. ABD Başkanı açıklamasında ayrıca BAE'nin F-35 savaş uçağı almak istediğini belirterek "Paraları var ve çok sayıda F-35 siparişi vermek istiyorlar" dedi.