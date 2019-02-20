  • BIST 102.129
  • Altın 229,483
  • Dolar 5,3100
  • Euro 6,0196
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKadıköy'de yangın

Trump askeri müdahale hazırlığında

»
Trump askeri müdahale hazırlığında
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, "ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yaptığı ekonomik saldırının ardından şimdi de askeri müdahalede bulunmaya hazırlanıyor." dedi.

Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmaya hazırlandığını ileri sürdü.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını durdurmaya yemin ettiklerini kaydeden Morales, "ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yaptığı ekonomik saldırının ardından şimdi de askeri müdahalede bulunmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Morales, Trump'ın savaşı teşvik eden birisi olduğunu belirterek, Venezuela'da yaşanacak yıkım ve ölümlerden sorumlu olacağını bildirdi.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğuk savaş yeniden mi başlıyacak04 Şubat 2019 Pazartesi 16:21
  • Maduro Erdoğan'a böyle seslendi04 Şubat 2019 Pazartesi 12:26
  • Osmanlı torunu devlet başkanı oluyor04 Şubat 2019 Pazartesi 11:39
  • Brezilya'da baraj faciası Ölü sayısı 121'e yükseldi03 Şubat 2019 Pazar 11:54
  • ABD'den Venezuella ordusuna darbne çağrısı03 Şubat 2019 Pazar 11:09
  • Venezuella'da halk birbirine girdi02 Şubat 2019 Cumartesi 21:57
  • Rusya'da anlaşmadan çekildi02 Şubat 2019 Cumartesi 15:12
  • Nükleer savaş yeniden mi başlıyacak02 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
  • Muhalif lider halkı sokağa çağırdı01 Şubat 2019 Cuma 13:31
  • Fransa eylemcilerini hapisle cezalandıracak01 Şubat 2019 Cuma 06:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim