Trump aşı istiyor

"FDA, güvenlik açısından çekinceler olmasına rağmen acil durum onayını kullanabilir" denilen haberde, Oxford'da geliştirilen deneme aşamasındaki aşıya erken onay verilmesinin seçeneklerden biri olduğu belirtiliyor.

Salgın sürecini kötü yönetmekle suçlanan Başkan Donald Trump’ın bu hamleyle seçim öncesi aleyhinde esen rüzgarı tersine çevirmeyi hedeflediği öne sürülüyor. Haberde, Trump yönetiminin aşıda güvenlik aşamalarını by-pass etmesi durumunda zaten sarsılmış olan kamu güveninin daha da zarar görebileceği iddia ediliyor.