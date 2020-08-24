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Trump aşı istiyor

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Trump aşı istiyor
İngiliz Financial Times gazetesi, Oxford Üniversitesi'nin aşısına erken onay verilebileceğini yazdı.
Erken onay iddiası: Trump seçimden önce aşı istiyor
ABD'de Trump yönetimi, Oxford Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı deney aşamasındaki Covid-19 aşısını 3 Kasım seçimleri öncesi kullanıma alınmasını değerlendiriyor.
Erken onay iddiası: Trump seçimden önce aşı istiyor

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın Ekim ayında potansiyel aşıya “acil kullanım yetkisi” vermesi düşünülüyor.

Erken onay iddiası: Trump seçimden önce aşı istiyor

"FDA, güvenlik açısından çekinceler olmasına rağmen acil durum onayını kullanabilir" denilen haberde, Oxford'da geliştirilen deneme aşamasındaki aşıya erken onay verilmesinin seçeneklerden biri olduğu belirtiliyor.

Erken onay iddiası: Trump seçimden önce aşı istiyor

Salgın sürecini kötü yönetmekle suçlanan Başkan Donald Trump’ın bu hamleyle seçim öncesi aleyhinde esen rüzgarı tersine çevirmeyi hedeflediği öne sürülüyor. Haberde, Trump yönetiminin aşıda güvenlik aşamalarını by-pass etmesi durumunda zaten sarsılmış olan kamu güveninin daha da zarar görebileceği iddia ediliyor.

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