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TRT'den Mehmet Ali Birand ayıbı

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TRT'den Mehmet Ali Birand ayıbı
TRT arşivini açtı ancak bazı programları da silmeye başladı. Bu programlardan birisi de Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programı.

TRT'nin arşivlerini TRT Arşiv adı altında yayınlamasının ardından geçmişten günümüze pek çok tanıdık ismin görüntüleri ve belgeselleri gün yüzüne çıktı.

Ancak TRT, arşivlerinden bazı programları silmeye de başladı. Bunlardan biri gazeteci Mehmet Ali Birand’ın programı.

Birand’ın 32. Gün (1986 Yılı Değerlendirmesi) isimli programı TRT’nin arşivinden silindi. Programın kaydına ulaşmak istediğinizde sizi “Maalesef istediğiniz içeriği bulamadık ama ilginizi çekecek başka içeriklerimiz de olabilir. Çok Seyredilenler listemize bakabilirsiniz.” notu karşılıyor.

Sosyal medyada Birand’ın görüntülerini paylaşanlar, Pazar günü kayıtların silinmesinin ardından şok yaşadı ve tepkilerini dile getirdiler.

TRT daha önce de Ahmet Özhan’ın Fethullah Gülen’in yazdığı şarkıyı seslendirdiği görüntüleri silmişti. 

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