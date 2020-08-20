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TRT'de yeni dönem: Yayınları ilahiyatçı denetleyecek

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TRT'de yeni dönem: Yayınları ilahiyatçı denetleyecek
TRT yayınlarını artık kurumun eski Din ve Ahlâk Programları Müdürü denetleyecek.

TRT’de bir dönem “Din ve Ahlâk Programları Müdürü” olarak çalışan ilahiyatçı Adem Özkan, TRT Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Özkan artık sadece dini yayınları değil, TRT'deki, canlı programlar hariç, tüm bant yayınlarını, radyo-TV programlarını, müzik eserlerinin sözlerini, reklamları, program metinlerini ve senaryoları denetleyecek.

Adem Özkan, son olarak TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı'nda Yapımcı-Yönetmen olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden mezun Adem Özkan, Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

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