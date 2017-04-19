  • BIST 91.724
  • Altın 151,150
  • Dolar 3,6645
  • Euro 3,9258
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 35 bin kişinin bilgileri bulundu

TRT'de FETÖ tutuklaması!

»
TRT'de FETÖ tutuklaması!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi tutuklandı.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 eski TRT çalışanı ‘FETÖ’den tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 22 eski TRT çalışanı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklama, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 7 Nisan'da, "FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına" yönelik başlatılan soruşturmada açığa alınan 38 kişiden 22'si gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OdaTV'den Cem Küçük'e yanıt!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:35
  • Bülent Kayabaş hayatını kaybetti19 Nisan 2017 Çarşamba 11:35
  • Eski başkan Bush hastaneye kaldırıldı!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:22
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ateş açıldı!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:17
  • Öldürülen kişinin katil zanlısı babası çıktı!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:15
  • Ünlü patronun referandum mesajı şaşırttı.19 Nisan 2017 Çarşamba 11:04
  • İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu19 Nisan 2017 Çarşamba 10:50
  • İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı!19 Nisan 2017 Çarşamba 10:41
  • Son dakika: Tunceli'de düşen helikopterden kötü haber... 12 şehit18 Nisan 2017 Salı 20:19
  • Son Dakika...Çağlayan Adliyesi'nde Binlerce Kişi İzmir Marşı Söylüyor.18 Nisan 2017 Salı 16:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim