Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle TRT çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
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TRT'de FETÖ operasyonu
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülün FETÖ soruşturması kapsamında, TRT çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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