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TRT'de FETÖ operasyonu

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TRT'de FETÖ operasyonu
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülün FETÖ soruşturması kapsamında, TRT çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle TRT çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

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