Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takımın taraftarları arasındaki arbedenin ardından Lyon taraftarları sahaya inmiş, UEFA, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından maçın oynanmasına karar vermişti.
TRT Spor canlı yayınında Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Gültiken’le birlikte statta yaşananları anlatan Bakırcıgil, olaylarla ilgili “Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu, dolayısıyla Türk taraftarlara karşı provokasyonların olabileceği çok açık bir şekilde dile getiriliyordu” dedi.
Gültiken ise,“Ermeni vatandaşlarımızın tamamını bu işin içine sokmayalım. Ermeni cemaati Beşiktaş’ı çok seven bir topluluktur. Beşiktaş’a gönül vermiş binlerce insan tanıyorum. Taraftarların içinde olayı terörize etmek isteyen yapılar olabilir” ifadelerini kullandı.
ÖZÜR DİLEDİ
Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu yorumu nedeniyle özür dileyen Bakırcıgil, ‘yanlış anlaşıldığını’ savundu.
- BIST 89.784
- Altın 152,891
- Dolar 3,6928
- Euro 3,9225
- İstanbul 14 °C
- Ankara 13 °C
- ABD'nin vurduğu YPG'lileri böyle toprağa verdiler
- Trump 24 saatte U dönüşü yaptı! Kenara ittiler...
- Gri listede aranan 2 üst düzey terörist yakalandı
- Victoria's Secret melekleri kanatlandı!
- İhanet var mı, yok mu?
- Evet cephesinde büyük şok: Tuğçe Kazaz Hayır mı diyecek?
- TRT spikeri Ermeniler'den özür diledi
- CHP'den Cem Küçük'e suç duyurusu!
- Karım beni 7 erkekle birden aldatıyor...
- Erkan Çelik'ten Seda Sayan'a şok sözler!
- Alparslan Türkeş'in eşi referandum kararını açıkladı
- KDV’de yeni dönem kapıda
- YSK seçmenleri kısa mesaj ile uyardı
- Akdağ: Çok yakında açıklanacak
- Büyükanneler maaşlarını almaya başladı
TRT spikeri Ermeniler'den özür diledi
Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takımın taraftarları arasındaki arbedenin ardından Lyon taraftarları sahaya inmiş, UEFA, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından maçın oynanmasına karar vermişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 13:02 - ABD'nin vurduğu YPG'lileri böyle toprağa verdiler
- 12:56 - Trump 24 saatte U dönüşü yaptı! Kenara ittiler...
- 12:54 - Gri listede aranan 2 üst düzey terörist yakalandı
- 12:46 - Victoria's Secret melekleri kanatlandı!
- 12:40 - İhanet var mı, yok mu?
- 12:26 - Evet cephesinde büyük şok: Tuğçe Kazaz Hayır mı diyecek?
- 12:24 - TRT spikeri Ermeniler'den özür diledi
- 12:22 - CHP'den Cem Küçük'e suç duyurusu!
- 12:13 - Karım beni 7 erkekle birden aldatıyor...
- 12:09 - Erkan Çelik'ten Seda Sayan'a şok sözler!
- 12:05 - Alparslan Türkeş'in eşi referandum kararını açıkladı
- 11:59 - KDV’de yeni dönem kapıda
- 11:58 - YSK seçmenleri kısa mesaj ile uyardı
- 11:57 - Akdağ: Çok yakında açıklanacak
- 11:55 - Büyükanneler maaşlarını almaya başladı
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim