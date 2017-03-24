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TRT referandum öncesi tek taraflı çalışıyor!

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TRT referandum öncesi tek taraflı çalışıyor!
CHP'li Aykut Erdoğdu, TRT'nin tek yanlı yayınını ti'ye aldı.

Devlet kanalı TRT’nin, Başkanlık referandumuna ilişkin “Hayır” kampanyalarını yürüten siyasi partilere yer vermemesi tartışmalara neden olurken, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Polis Akademisi’nin FETÖ raporuna göre, adeta örgütün karargahı haline gelen TRT’nin, Başkanlık referandumunda “Evet” diyen AKP ve MHP’ye yer verirken, muhalefet partilerine yer vermemesi eleştirilere neden oldu. CHP’li vekil Erdoğdu ise Twitter hesabından, “TRT'nin son 4 saatlik yayını... Adil!!! Eşit!!! Rekabetçi!!!” diye mesaj attı ve TRT’nin iktidar partisinin temsilcilerinin konuşmalarının arka arkaya verildiği TRT mesajlarını paylaştı.  

İşte Erdoğdu’nun TRT’yi ti’ye alan mesajları:

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Polis Akademisi’nin FETÖ raporunda, örgütün TRT’yi 300 milyon lira zarara uğrattığı, kendilerine bağlı 400 kaşeli muhabire telif olarak gönderilen paraların örgüte aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

Rapordaki ilgili bölüm şöyleydi:

“FETÖ mensuplarının, TRT’ye de sızıp ilk etapta kendilerinden olmayan yapım şirketlerini saf dışı bıraktıkları, işleri örgütün güdümündeki şirketlere vererek yaklaşık 300 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilmiştir. Çekilmemiş bölümleri de almış gibi fatura ederek kurumdan kaynak sağlamışlardır. Ödeme planı oluşturulmuş bölümleri kendi firmalarına uçuk rakamlara yaptırıp örgüte kaynak aktarmayı sürdürmüşlerdir. Kurumdaki FETÖ bağlantılı yaklaşık 400 kaşeli muhabire gönderdikleri haber değeri olmayan metinler karşılığında telif adı altında para aktarıldığı ve bu paraların himmet olarak toplandığı ortaya çıkmıştır.”

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