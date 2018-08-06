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TRT Çocuk'tan o görüntüler hakkında açıklama!

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TRT Çocuk'tan o görüntüler hakkında açıklama!
TRT Çocuk kanalında yayınlanan Maysa Ve Bulut isimli çizgi filmdeki görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde bir kişinin eşeğe cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından TRT Çocuk'tan açıklama geldi.

TRT Çocuk, sosyal medyada çok konuşulan iddiaların ardından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli bir şekilde servis edilen TRT Çocuk kanalına dönük iftira dolu yayınlar üzerine aşağıdaki açıklamanın gereği doğmuştur.

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır.

Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır.

Maalesef bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer vermişlerdir.

 

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