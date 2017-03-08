TRT canlı yayınında baygınlık geçirdi!

TRT Haber’den canlı olarak yayınlanan, Mehdi Eker'in konuk olduğu 'Anadolu Soruyor' programında, Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal bir anda yere yığıldı.

50 anadolu kanalıyla birlikte TRT Haber'den canlı olarak yayınlanan "Anadolu Soruyor" programının konuğu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker olmuştu. Program; Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Moderatörlüğü’nde gazeteciler, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık ve Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal’ın sorularıyla devam ediyordu. ABDÜLKADİR ÜNAL BAYGINLIK GEÇİRDİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuştuğu esnada hemen yanında oturan Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal baygınlık geçirdi. TRT Haber olayın ardından reklama giderken, canlı yayında bayılarak koltuktan yere düşen Gazeteci Abdulkadir Ünal’a ilk müdahaleyi Genel Başkan Yardımcısı Eker ve yayında bulunan gazeteciler yaptı. Daha sonra baygınlık geçiren Abdulkadir Ünal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.