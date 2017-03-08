  • BIST 90.015
  • Altın 145,132
  • Dolar 3,7228
  • Euro 3,9274
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

TRT canlı yayınında baygınlık geçirdi!

»
TRT canlı yayınında baygınlık geçirdi!
TRT Haber’den canlı olarak yayınlanan, Mehdi Eker'in konuk olduğu 'Anadolu Soruyor' programında, Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal bir anda yere yığıldı.

50 anadolu kanalıyla birlikte TRT Haber'den canlı olarak yayınlanan "Anadolu Soruyor" programının konuğu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker olmuştu.

Program; Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Moderatörlüğü’nde gazeteciler, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık ve Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal’ın sorularıyla devam ediyordu.

ABDÜLKADİR ÜNAL BAYGINLIK GEÇİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuştuğu esnada hemen yanında oturan Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal baygınlık geçirdi.

TRT Haber olayın ardından reklama giderken, canlı yayında bayılarak koltuktan yere düşen Gazeteci Abdulkadir Ünal’a ilk müdahaleyi Genel Başkan Yardımcısı Eker ve yayında bulunan gazeteciler yaptı.

Daha sonra baygınlık geçiren Abdulkadir Ünal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan'ın 17 koruması yemekten zehirlendi08 Mart 2017 Çarşamba 11:59
  • Çavuşoğlu ile Gabriel Berlin'de görüştü08 Mart 2017 Çarşamba 11:56
  • Tekmeci saldırgana zorla getirilme kararı08 Mart 2017 Çarşamba 11:55
  • Sevenleri genç Sema Nur'a ağlıyor08 Mart 2017 Çarşamba 11:45
  • Çetin Emeç ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı08 Mart 2017 Çarşamba 11:37
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e yaylım ateşi!08 Mart 2017 Çarşamba 11:35
  • Yaşar Büyükanıt’ın sağlık durumu nasıl?08 Mart 2017 Çarşamba 11:31
  • TRT canlı yayınında baygınlık geçirdi!08 Mart 2017 Çarşamba 11:25
  • İki hain tam 7 kez görüşmüş!08 Mart 2017 Çarşamba 11:21
  • Önce elini öptü, sonra tetiği çekti!08 Mart 2017 Çarşamba 11:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim