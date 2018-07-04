TRT 1'de Ana Haber hangi ekran yüzüne emanet edildi?

TRT'nin Ana Haber Bülteni sunucusu Zafer Kiraz, sosyal medyadan yayınladığı video ile görevi bıraktığını açıklamıştı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)'nun efsane ismi, haberciliği ve sunumuyla hafızalardan çıkmayan Türkiye'nin sayılı haber spikerlerinden Zafer Kiraz geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile TRT’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Kiraz'ın ayrılığının ardından TRT 1 Ana Haber'i kimin sunacağı merak konusuydu.

Bu soru cevabını buldu ve TRT 1 Ana Haber kurumun başarılı ekran yüzlerinden Canan Yener Reçber'e teslim edildi.

Son olarak TRT Haber'de akşam kuşağını sunan Reçber yeni adresini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla böyle duyurdu:

CANAN YENER REÇBER KİMDİR?

Canan Yener Reçber Sakarya Hendek doğumuludur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini Hendek’te tamamlamıştır. Ardından Üniversitesi İşletme üzerine okumuştur.

Bir gün Sakarya’da Kanal 54 Televizyon kanalında çalışan arkadaşını ziyarete gittiği esnada spikerlik teklifi almış ardından çalışma hayatına Kanal 54 Televizyon kanalı ile adım atmıştır.

Daha sonra Kanal 54 iflas etmiş ardından Kanal 48’den ekip olarak teklif almışlardır. Bir kaç arkadaşı ile birlikte Marmariste çalışmalarını sürdürmüş 2 sene sonra tekrar Sakarya’ya dönüş yapmıştır. Kısa bir süre yerel kanal Kent Tv’de çalışmıştır.

Bir yakını aracılığı ile TRT kanalında Fulin Arıkan ile irtibata geçmiş ve denemenin ardından TRT’te hava durumu sunucusu olarak görev almıştır. Bugüne kadar bir çok program sunmuş, haber editörlüğü ve haber spikerliği yapmıştır. Evli olan Canan Yener Reçber’in eşi de spor muhabiridir.