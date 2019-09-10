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TROLLER'DEN İMAMOĞLU'NA SALDIRI!

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TROLLER'DEN İMAMOĞLU'NA SALDIRI!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, "FETÖ kafası troller" dediği isimlerin İmamoğlu için sahte belge üretip Mason yaptıklarını söyledi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, sosyal medyada İBB Başkanı İmamoğlu'nun Mason locasının 13 bin 946 numaralı üyesi olduğunu gösteren belgeler paylaşıldı. İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, Twitter'dan yaptığı açıklamayla söz konusu belgenin sahte olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"FETÖ kafası troller sahte belge üretip Ekrem İmamoğlu'nu Mason yapmışlar. 2013’te fotoğrafçı Mehmet Turgut’a çektirdiğimiz orijinal fotoğrafı FaceApp ile gençleştirip, 1995 tarihli sahte belgeye yapıştırmışlar. Güya cami cemaatini ikna edecekler. Zavallılığa bakar mısınız!"

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