Trezeguet Slavia Prag ile anlaştı

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Kasımpaşalı Trezeguet, Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımıyla anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Trezeguet transferi olumsuz sonuçlandı...

Fatih Terim'in ısrarla istediği Mısırlı futbolcu Trezeguet, futbol hayatını Çek Cumhuriyeti'nde sürdürme kararı aldı.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMADI

Kralspor'un edindiği bilgiye göre; Uzun süredir sarı-kırmızılı kulüple görüşme halinde olan 23 yaşındaki futbolcunun yöneticilerle maddi konularda anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana maaş konusunda sıkıntı yaşandığını öğrenen Trezeguet, tercihini Slavia Prag'dan yana kullandı.

BAVULUNU TOPLADI

Çek ekibiyle 2 milyon 400 bin euroya anlaşan Mısırlı futbolcunun bavulunu topladığı ve kısa süre içerisinde bu ülkeye hareket edeceği belirtildi.